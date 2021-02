Domantas Sabonis relance les Pacers à Detroit

Indiana avait besoin d’un match plein pour se rassurer pour sortir de sa mauvaise passe (quatre revers de suite, six sur les sept derniers matchs) et a profité de son déplacement à Detroit pour renouer avec la victoire. Avec des cadres au rendez-vous et un trio Brogdon/Turner/Sabonis qui a progressivement mis les Pistons (qui évoluaient pour la première fois avec Dennis Smith Jr) hors d’état de nuire.

Les Pacers prennent le large en fin de premier quart-temps, sur un 13-4 dans lequel TJ McConnell s’illustre avec un 3-points et une passe décisive pour Jeremy Lamb en contre-attaque puis pour le 3-points de Domantas Sabonis au buzzer de la période (19-28).

Sekou Doumbouya lance alors la révolte avec un gros dunk dans le trafic. Isaiah Stewart et Josh Jackson martyrisent à leur tour le cercle, et suite au 3-points ouvert dans le corner de Jerami Grant pour conclure un 9-0, revoilà déjà les Pistons en tête (41-40). Delon Wright aligne deux paniers pour maintenir les siens devant jusqu’à la pause malgré un 3-points de Domantas Sabonis avant le repos (53-52).

Un 15-1 fatal aux Pistons

Les grands d’Indiana vont alors remettre les Pacers dans le droit chemin au retour des vestiaires. Myles Turner montre la voie d’un panier derrière l’arc et d’un contre. Domantas Sabonis prend le relais avec deux paniers de suite pour inverser la tendance et lancer un 15-1 au cours duquel la paire Brogdon/Turner marque son territoire (61-70).

Les missiles lointains de Malcolm Brogdon et Justin Holiday confirment le retour en force d’Indiana qui conserve 12 longueurs d’avance à 12 minutes du terme (70-82).

Jeremy Lamb apporte sa contribution pour enfoncer le clou avec un lay-up et un 3-points pour débuter le quatrième quart-temps. Mais c’est le 3+1 de Justin Holiday avec la faute de Svi Mykhailiuk qui vient complètement couper les jambes des locaux (78-95).

Domantas Sabonis termine avec application pour s’offrir une belle ligne de stats tandis que les paniers extérieurs de Jeremy Lamb et Aaron Holiday viennent sceller une victoire qui fait du bien au moral des troupes de Nate Bjorkgren (95-111). Et lui permet également de retrouver l’équilibre (13 victoires – 13 défaites). Les Pistons (6 victoires – 19 défaites) restent eux à la dernière place de la NBA, à égalité avec les Timberwolves.