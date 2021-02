« Bienvenue au club des Sept ». C’est ce qu’a tweeté Robert Horry à Tom Brady dimanche soir. Comme le quarterback de Tampa Bay, le basketteur a remporté sept titres en carrière, et il est d’ailleurs le joueur le plus titré à ne pas avoir joué dans les années 60 aux Celtics. L’ancien des Rockets, des Spurs et des Lakers est donc le joueur le plus titré de l’ère moderne, avec un titre de plus que Michael Jordan et Scottie Pippen, ou Kareem Abdul-Jabbar.

Malheureusement, Robert Horry n’entrera sans doute jamais au Hall Of Fame, et pour une fois, il partage sa frustration. « Ce qui me met en colère, c’est que dans la famille NBA, et je parle des coaches et des joueurs, on ne respecte pas vraiment ce que j’ai fait, et ils n’ont pas vraiment conscience de ce que j’ai réalisé et accompli » explique-t-il à Fox Sports. « C’est toujours des réponses du genre : ‘Il n’était qu’un élément. Il n’était qu’un élément.’ Ok, j’étais juste un élément, mais un élément significatif ! On ne peut pas avoir du Kool-Aid (ndlr : boisson aromatisée) sans sucre, et j’étais le sucre la plupart du temps ».

« La plupart du temps, j’ai le sentiment d’être méprisé »

D’abord champion avec les Rockets en 1994/95 comme ailier titulaire, Robert Horry est devenu un formidable « role player » dans les années 2000, participant au dernier triplé des Lakers (2000 à 2002) puis à deux titres avec les Spurs (2005 et 2007). À chaque fois, il s’est montré décisif, au point d’être surnommé « Big Shot Rob ».

« La plupart du temps, j’ai le sentiment d’être méprisé car je ne crois pas que les gens apprécient vraiment ce que j’ai réalisé » répète celui qui était surnommé « Horrible » par des fans des Rockets au sortir de la Draft. « Même lundi, après mon tweet sur Brady, il y avait encore des gens pour dire des choses… Tant que ce n’est pas l’un de mes coéquipiers, je n’y prête pas attention. »

Justement, à propos d’anciens coéquipiers, le Shaq l’avait désigné en septembre comme son coéquipier préféré : « Il m’a sauvé sur deux de mes quatre titres » avait confié Shaquille O’Neal, tandis que Robert Horry raconte que Kobe Bryant l’avait remercié pour… l’avoir aidé à changer son tir à 3-points. Mais ce n’est pas ça qui le fera entrer un jour au Hall Of Fame, et ses sept bagues pèsent beaucoup moins lourd que les cartons offensifs de joueurs non titrés.

« Les gens jugent un match sur les points marqués, sur les rebonds captés » regrettait-il en 2016. « Ils ne jugent pas sur tout ce qu’on peut faire sur un terrain. Je ferai partie de ces noms qu’on mentionne pour le Hall of Fame pendant un bon moment ». Sauf que pour l’instant, il n’est même pas mentionné…