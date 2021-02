Le MVP de la nuit : on n’arrête plus Donovan Mitchell

Utah a égalé le meilleur début de saison de son histoire en signant cette nuit un 20e succès en 25 matchs. Et Donovan Mitchell évolue en véritable leader pour son équipe, comme ça a été le cas cette nuit avec une grosse performance au scoring et à la passe qui lui a permis de marquer la victoire face à Boston de son empreinte.

Toujours marqués par leur défaite au premier tour face à Denver dans la « bulle », les Jazzmen semblent en mission sur ce début de saison, et rien ne semble pouvoir les arrêter.

« Je retiens notre compétitivité », a souligné Donovan Mitchell comme premier enseignement de cette entame de saison réussie. « On n’arrête jamais de se battre. On a déjà fait beaucoup de bonnes choses. La défaite dans la « bulle » la saison dernière a été dure, et c’est comme ça qu’on répond. C’est ce que tu dois faire quand tu veux être l’équipe qu’on veut être. On fait du bon boulot jusqu’à présent. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, dans une conférence difficile, mais on joue bien, on doit continuer comme ça ».

20 passes décisives en deux matchs

Cette nuit, Donovan Mitchell a encore pris feu de loin, scorant un tiers des 3-points de son équipe, dont un 3+1 qui a lancé le Jazz pour de bon au retour des vestiaires et un panier important au début du money-time (108-101). Sur ses cinq derniers matchs, « Spida » tourne à un rythme impressionnant à 53.5% de réussite de loin.

Mais c’est encore à la passe que l’arrière a fait la différence, comme lors de la précédente victoire à Indiana, dans laquelle il avait délivré 11 passes décisives et échoué de peu à obtenir son premier triple-double en carrière. Sa bonne relation avec Bojan Bogdanovic a été l’une des forces du Jazz cette nuit en l’absence de Mike Conley. Ses deux derniers caviars pour Rudy Gobert en toute fin de match sont venus parachever son match proche de la perfection.

« Il est vraiment capable de comprendre le tempo du match et de trouver ses coéquipiers. Il a progressé chaque année, mais c’est année, et particulièrement ces dernières semaines, on dirait qu’il a été à son meilleur niveau », a indiqué le pivot français. Et si le Jazz venait à tenir le rythme et à conserver sa première place à l’Ouest, Donovan Mitchell deviendrait alors un candidat solide pour le titre de MVP de la saison.