Brooklyn, fort avec les forts et faible avec les faibles

Certes, les Nets sont privés de Kevin Durant en ce moment et les Pistons, malgré leur faible bilan, sont une équipe accrocheuse. Néanmoins, Brooklyn continue d’afficher des limites défensives trop importantes et surtout une certaine désinvolture coupable.

En première mi-temps, Kyrie Irving et ses coéquipiers ont laissé Detroit les dominer. Oui, il y a eu une réaction en deuxième période, mais les Nets n’ont pas pris avec sérieux cette rencontre, qu’ils ont finalement perdue (122-111).

« Mon message était centré sur la fierté personnelle, la connectivité, la résistance », énumère Steve Nash au New York Post. « On ne peut pas commencer une partie en étant mené de 10 points, puis de 20 points en seconde mi-temps et penser que ce sera facile. On doit vouloir se battre pour ses coéquipiers, se mettre minable. On ne l’a pas fait. Le plus important, c’est l’attitude et le niveau de compétition. Ça, on ne peut pas l’inventer, ni s’entraîner pour. On doit le faire, tout simplement, et je n’ai rien vu ça pendant 48 minutes. »

« On a l’air très moyen alors qu’on a le talent pour dominer. On doit changer les choses et je peux le dire, quand ça arrivera, la ligue va le remarquer »

Les chiffres le montrent : quand les Nets affrontent une équipe avec un bilan positif (50% de victoires ou plus), ils affichent un très bon bilan de 7 victoires en 8 matches. Le constat est beaucoup moins reluisant quand ils croisent des équipes plus faibles (moins de 50% de victoires) : 7 victoires là encore, mais 11 défaites…

En clair, Brooklyn est fort avec les forts et faible avec les faibles.

« Je n’accepte pas ça, et notre équipe non plus », avance Kyrie Irving. « On ne veut pas que les équipes pensent cela de nous. Face aux équipes plus faibles, on voit que nos adversaires nous rentrent dedans dès le début de match, on est alors dans la réaction. On doit corriger ça. Cela demande de la maturité. On a l’air très moyen alors qu’on a le talent pour dominer. On doit changer les choses et je peux le dire, quand ça arrivera, la ligue va le remarquer. »

Comme le souligne l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics, on sait que le potentiel offensif des Nets est bien évidemment effrayant et peut faire exploser n’importe quelle équipe adverse. Mais il ne pourra pas faire oublier les manques en défense, qui sont énormes dernièrement.

« Défensivement, on a des absences », reconnaît DeAndre Jordan, qui a connu un moment de tension avec James Harden pendant un temps-mort, en début de match. « On doit être meilleur, moi le premier. Je le prends à cœur car c’est ce que j’aime et je suis là pour ça. Donc on doit faire mieux. »