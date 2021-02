Les Pelicans enchaînent face aux Rockets

Incertain à cause de problèmes de dos, Josh Hart a finalement joué… 40 minutes pour les Pelicans ! Hyperactif au rebond, l’arrière a ainsi suppléé un Zion Williamson rapidement gêné par les fautes.

« Il a probablement joué beaucoup trop de minutes. Mais je n’allais pas le sortir alors qu’il faisait un travail incroyable », expliquait Stan Van Gundy, quand l’intéressé (20 points, 17 rebonds) assurait que son gros temps de jeu lui avait permis de rester chaud. « Heureusement, je ne suis pas sorti trop souvent, donc je n’avais pas le risque de refroidir et de me bloquer à nouveau. Être capable d’aller sur le terrain et d’aider l’équipe, c’était un sentiment incroyable. Maintenant, ma seule inquiétude, c’est de savoir si mon dos ne se bloquera pas dans l’avion… »

Alors que les équipes sont restées au coude-à-coude durant un quart-temps et demi, c’est en effet sous l’impulsion de Josh Hart que les Pelicans ont fait l’écart, pour ne plus jamais être rattrapés.

Ultra dominateurs dans la raquette (60 points à 48, 55 rebonds contre 37), les troupes de Stan Van Gundy ont ainsi repoussé Houston loin du cercle par leur avantage de taille et de muscles. De quoi agacer Stephen Silas, dont l’équipe vient d’enchaîner trois défaites consécutives alors qu’elle était au-dessus des 50% de victoires.

« Si on n’est pas concentré sur le fait d’arrêter l’adversaire, comme c’était le cas à un moment donné, ça va être compliqué pour nous de gagner », pestait le coach. « Beaucoup de points dans la raquette ou au rebond ne sont pas liés à des aspects techniques ou tactiques. Il faut aller chercher le ballon. Le sortir du milieu de la raquette. »

C’est plus facile à dire qu’à faire lorsque c’est Zion Williamson qui le porte, l’ailier fort pouvant enfoncer la plupart de ses adversaires directs. C’est plus embêtant quand c’est Willy Hernangomez (14 points, 10 rebonds, 4 passes) qui s’amuse au cœur de la raquette, ou encore Josh Hart…

Pour La Nouvelle-Orléans, c’est en tout cas la quatrième victoire (130-101) consécutive et un bilan presque équilibré (11 victoires – 12 défaites). De quoi revenir aux portes du Top 8 à l’Ouest.