Podcast Hype X Basket USA | Des Nets sans bavures ?

Renforcés successivement par Kevin Durant, de retour de blessure, et plus récemment James Harden, les Nets soufflent le chaud et le froid depuis le début de saison, et leur bilan le traduit bien : 14 victoires pour 11 défaites. Irrésistibles en attaque, avec une efficacité offensive de 122.6 points pour 100 possessions, soit la meilleure de la ligue, cette armada est en revanche médiocre en défense, au point d’afficher le pire ratio de la NBA dans ce domaine : 119,9 points encaissés sur 100 possessions. Aucune équipe n’a fait pire dans l’histoire !

Si au départ, les interrogations portaient essentiellement sur l’intégration de James Harden, le partage du ballon entre les trois superstars et les questions des egos, au final, c’est la défense qui inquiète vraiment, surtout que Brooklyn s’est montré récemment incapable de contenir les Cavaliers et les Wizards. Parfois convaincants, parfois décevants, les Nets vont entamer un road trip périlleux à l’Ouest, où ils rendront visite notamment aux Warriors, aux Kings, aux Suns, aux Lakers et aux Clippers.

Idéal pour se jauger et voir si cette formation déséquilibrée a les moyens de se mêler à la course au titre.