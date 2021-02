Pour le retour du public, les Suns ont ouvert leur salle au personnel soignant

Pour la première fois depuis le 8 mars 2020, la Phoenix Suns Arena a accueilli dimanche soir du public. Pour l’instant, la franchise n’autorise la présence de 1 500 spectateurs, et pour cette première, face aux Celtics, les dirigeants avaient choisi d’inviter du personnel soignant. « Je me suis levé en me disant qu’il seraient les premiers à revenir. Ce sont les vrais MVP » a réagi DeAndre Ayton, interrogé par l’Arizona Sports. « Dieu sait ce qu’ils ont vu, et ce qu’ils ont traversé avec leurs familles… Tout ce qu’on pouvait faire, c’est simplement les remercier du fond du coeur, leur donner le sourire et être performants devant eux. »

Avant la rencontre, Cameron Johnson a pris le micro pour les remercier. « Mes coéquipiers, notre staff et moi-même soulignons vos incroyables implication et service permanents, mais surtout pour avoir relevé des défis sans précédent depuis un an. On ne serait pas là à jouer sans vous tous. »

Certes, ils étaient très exactement 1 493 dans les gradins, mais pour Monty Williams, ça fait la différence. « C’était énorme ! Venir à la salle et voir des gens dans les tribunes, au lieu de personnes en carton, c’est nouveau pour nous. Et puis de les entendre nous encourager lors de la présentation des équipes, c’est aussi nouveau pour notre équipe. Même si on avait déjà joué devant du public, c’était en déplacement. Jouer devant nos fans, dans notre salle, c’était vraiment un moment cool ».

Même enthousiasme chez Ayton. « C’était trop bon… C’était le bon moment, et c’était génial d’entendre du public plutôt qu’une bande audio. »

Ce soir, pour la réception de Cleveland, à la place du personnel soignant, il y aura 1 500 habitués de la salle, et Mikal Bridges est impatient que la jauge puisse être élargie. « Cela me manquait de marquer des points et d’entendre la foule. C’était mortel ! Je suis heureux, et impatient qu’on puisse jouer dans une salle remplie. »