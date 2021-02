NCAA : le Tennessee d’Yves Pons enfonce le Kentucky d’Olivier Sarr

Comme souvent cette saison, Kentucky a bien commencé son match avant de finalement craquer en fin de deuxième mi-temps. Les coéquipiers d’Olivier Sarr (14 points, 5 rebonds) comptaient pour le coup 10 points d’avance à 10 minutes de la fin avant d’encaisser deux séries de 12-0 qui ont eu raison d’eux. Après sa défaite surprise face à Ole Miss, Tennessee a su rapidement rebondir (82-71).

Sans un grand Yves Pons (6 points, 5 rebonds seulement en 32 minutes), les Volunteers se sont reposés sur leurs freshmen, Keon Johnson (27 points, 4 rebonds, 3 passes) et Jaden Springer (23 points, 5 rebonds) qui ont tous deux réussi leur meilleur match en carrière.

Keion Brooks Jr. a lui réalisé un grand match pour Kentucky avec un double-double à 23 points et 11 rebonds en sortie de banc. Malgré ses exploits offensifs face à Yves Pons, les Wildcats ont encore manqué de réalisme en fin de match mais ils se sont tout de même bien battus, à l’image du contre rageur de Davion Mintz sur Keon Johnson.

Un 26-6 saignant en deuxième mi-temps

Ce dernier se vengera en contrant à son tour la tentative à 3-points de Keion Brooks Jr, ce qui lancera la contre attaque conclue par Jaden Springer. Mais, après avoir commencé à 2/15 à 3-points, Tennessee a aussi su régler la mire quand ça comptait en réussissant 3/4 pour finir fort. C’est pour le coup Yves Pons qui inscrit ses deux seuls paniers du match pour égaliser à 58 partout.

De +10 (58-48) à -10 (74-64), les Wildcats ont pris l’orage en deuxième mi-temps… Olivier Sarr rentrera bien un dernier 3-points dans la dernière minute mais Kentucky ne pourra pas revenir et doit s’incliner pour la 3e fois de suite et pour une 6e défaite en 7 matchs. Ça fait désormais 5 victoires pour 12 défaites au bilan général…

« Cette équipe peut réaliser tout ce qu’elle veut, mais certainement pas en continuant à faire les mêmes erreurs », conclut John Calipari. « Dans les moments critiques, on souffre dans les prises de décision et l’exécution. On doit se ressouder et jouer les uns pour les autres, surtout quand on ne joue pas bien. »

