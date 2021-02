De’Aaron Fox donne le tournis aux Clippers

Après un long round d’observation, avec des shoots ratés et des balles perdues, c’est Marvin Bagley qui lance vraiment le match. Un fadeaway sur Nicolas Batum puis une claquette dunk, et Sacramento prend les commandes (10-8).

Au niveau du jeu, c’est franchement pas très séduisant, mais les Kings posent des problèmes à la défense des Clippers avec De’Aaron Fox qui part du milieu de terrain pour aller jusqu’au cercle, ou encore par Hassan Whiteside avec un petit hook chanceux (10-15). Les Clippers sont décevants en attaque, et c’est Marcus Morris qui va les réveiller pour passer devant à deux secondes de la fin du quart-temps (24-22).

Les Kings savent défendre

Les remplaçants des Clippers apportent de la folie, et aux côtés de Reggie Jackson, Lou Williams dissèque la défense des Kings. En deux minutes, les Clippers signent un 13-2 pour s’échapper (28-22). Même si Whiteside envoie une brique à six mètres, le niveau de jeu est en hausse, et Morris plante encore un 3-points pour maintenir l’écart. À chaque rapproché des Kings, par Whiteside près du cercle ou Hield, les Clippers répondent par Lou Williams (43-36). Sauf que Hield insiste, et il lance un 7-0 pour égaliser.

Les Clippers cherchent une étincelle, et c’est Batum à 3-points qui fait du bien, mais les Kings enchaînent à nouveau, et Buddy Hield fait la différence. C’est lui qui trouve Holmes puis qui plante le 3-points. Sans forcément être séduisants dans le jeu, les Kings sont devant à la pause (54-51) grâce à une plus grande variété en attaque et plus d’alternance, mais aussi une bonne défense.

Au retour des vestiaires, Kawhi Leonard prend les choses en main. Il marque ligne de fond, prend un rebond offensif pour servir Kennard dans l’axe. Et voilà les Clippers devant, et ça oblige Luke Walton à prendre un temps-mort. Les Kings défendent toujours aussi bien, mais Jackson leur fait très mal avec ce 3-points à la limite des 24 secondes. Mais la suivante est la bonne et Leonard ne parvient pas à shooter. Du beau boulot de Sacramento face à des Clippers qui cherchent trop Leonard en isolation.

Le culot d’Haliburton

En attaque, Buddy Hield est virevoltant, et sur un pull up jumper sur la ligne des lancers, il donne 7 points d’avance (69-62) aux siens. Comme en première mi-temps, c’est l’entrée des remplaçants qui fait le plus grand bien aux Clippers, et c’est encore Morris qui frappe à 3-points pour égaliser (73-73). On assiste alors à un duel entre Williams et Fox, avec Morris comme arbitre. Après dix minutes de défense, les solistes font la différence, et les Clippers attaquent le dernier quart-temps avec un point d’avance (80-79).

Sacramento a aussi besoin de sang neuf, et ça va venir de l’épatant Tyrese Haliburton. Le rookie joue avec une maitrise rare, et ses deux 3-points redonnent la main aux Kings. Luke Walton a agrandi sa rotation, et ça paie. Les Kings ont désormais 9-10 joueurs du même niveau, et Haliburton est un vrai patron de la « second unit ». Après la finition, c’est lui qui crée pour les autres (95-90).

Le show Fox

En face, les Clippers peuvent remercier Williams. L’ancien meilleur sixième homme de la NBA en a toujours sous le capot, et il signe un 7-0 pour redonner l’avantage aux Clippers. On entre alors dans le « money time », et le duo Fox-Haliburton joue juste. Les Kings sont en confiance et ça se voit. Ça ne panique pas, et Fox fait très mal (107-104).

Il a pourtant Leonard sur le dos, mais il parvient à l’éliminer puis à marquer dans le trafic. Paul George absent, Leonard manque de soutien en attaque, mais aussi de bons ballons, mais Batum le trouve bien. Les Clippers s’accrochent et c’est l’inattendu Harrison Barnes qui leur met un coup sur la tête, ou plutôt une claquette difficile après un raté de Fox. C’est son premier panier du match, mais il est hyper important (109-106).

Les Kings ne lâchent rien, et après un 3-points manqué de Batum, c’est Hield qui verrouille la victoire. Le dernier panier de Williams est pour l’honneur, et les Kings s’imposent 113-110 au Staples Center. C’est leur 7e victoire en huit matches, la 4e de suite, et ils sont dans le positif : 12 victoires pour 11 défaites.