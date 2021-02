Kevin Durant en quarantaine pour une semaine

On en sait désormais davantage sur « l’affaire Kevin Durant » qui avait perturbé la rencontre face aux Raptors. Si l’ailier vedette des Nets avait effectué des allers-retours entre le vestiaire et le terrain, c’est parce qu’il est considéré comme « cas contact » après qu’un employé des Nets a été testé positif au Covid-19.

Ce n’est pas un employé comme les autres puisque c’est lui qui avait joué les chauffeurs vendredi. D’abord pour amener Kevin Durant se faire tester le matin au centre d’entraînement, avant ensuite de le ramener chez lui. Puis, c’est encore lui, le soir, qui l’avait l’emmené au match au Barclays Center. Comme ils sont restés ensemble dans la voiture, visiblement sans masques, la NBA a donc décidé de placer le joueur en quarantaine.

« On a appris qu’il pourrait rejoindre l’équipe vendredi » a expliqué Steve Nash en conférence de presse. « Donc j’imagine qu’il s’agit du protocole de 7 jours lorsqu’on est cas contact. On le reverra vendredi et on sera très heureux qu’il soit de retour. »

Dans le meilleur des cas, et s’il enchaîne les tests négatifs d’ici vendredi, Kevin Durant pourra participer au prochain « road trip » avec un retour samedi prochain, et ce sera face aux… Warriors ! Après avoir manqué la rencontre de samedi face aux Sixers, il loupera donc les matches face aux Pistons et aux Pacers.

Alors qu’il a déjà eu le Covid-10 l’an passé et malgré la présence d’anti-corps dans ses tests, la NBA estime que Kevin Durant est « cas contact », et pour la deuxième fois de la saison, il est donc en quarantaine.