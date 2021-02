All-Star Game : Chris Paul répond aux « frondeurs »

LeBron James, James Harden, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo… Quatre des dix meilleurs joueurs du monde, dont trois MVP, se sont exprimés ces dernières heures pour s’en prendre à la tenue du All-Star Game 2021 le 7 mars prochain à Atlanta. Pour eux, la décision de la NBA, soutenue par le syndicat des joueurs, est insensée en cette période de pandémie, et ils ont prévenu qu’ils s’y rendraient à reculons.

Président de l’association des joueurs, Chris Paul a sa part de responsabilité dans cette décision, et il a tenu à répondre à cette « fronde ».

« Les gars ont le droit d’exprimer leurs sentiments, leurs choix, et tout le reste. Je pense que le travail du syndicat a été d’essayer de s’assurer que nos joueurs soient en bonne santé et en sécurité », a déclaré le meneur des Suns à AZ Central. « C’est une décision qui a été prise par la ligue et nous essayons de trouver des solutions, jour après jour, mais nous avons 450 joueurs dont on essaie toujours d’avoir l’avis, et c’est difficile. Donc, nous essayons tous de trouver des solutions en ce moment même ».

Chris Paul explique d’ailleurs qu’il s’était entretenu avec LeBron James et Stephen Curry sur le sujet. « C’est difficile d’expliquer la situation aux joueurs à travers la ligue. On essaie de communiquer au maximum. J’en ai parlé à LeBron il y a peut-être une semaine ou deux. J’en ai parlé à Stephen Curry et quelques autres gars. (…) Il y a des situations différentes, avec des gars qui ont beaucoup joué, et qui n’ont pas eu vraiment de coupure. »

Et le meneur des Suns de citer son exemple personnel. « Je suis sûr de ne pas être le seul à vivre sans sa famille, et les gars voient cette coupure comme un moyen de voir leurs familles. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais on espère juste que les gars comprennent que des décisions sont prises, et que surtout l’union pense aux joueurs dans leur ensemble. On ressent des émotions, les gars ont des sentiments, et il faut être en mesure de les exprimer, et je le respecte. »