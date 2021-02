Des nouvelles de Kyle Korver

Même si on le voit de temps en temps sur TNT, Kyle Korver n’a pas pris sa retraite, et il fait partie des joueurs en quête d’un contrat. Alors qu’il va bientôt fêter ses 40 ans, l’ancien champion NBA n’est pas certain de vouloir rejouer. Tout simplement parce qu’il ne veut pas prendre la place de quelqu’un qui le mérite plus que lui.

« Je ne suis pas certain de revenir. J’en ai discuté avec quelques équipes » explique-t-il à USA Today. « Au sortir de la bulle, je crois dans le fait d’honorer le sport. Je crois qu’on honore le sport avec une bonne intersaison. Au sortir de la bulle, je n’ai pas vraiment eu l’impression de le faire. Donc, je ne veux pas tricher avec le sport. Si je veux jouer, ce sera pour bien jouer ».

En clair, Korver n’est pas en état de rejouer après une intersaison moyenne, mais pour autant il n’a pas officialisé son retrait des parquets. « Je n’ai rien signé. Ma femme me pose la question tous les jours. J’ai du mal à trouver les mots exacts. Mais je n’ai encore rien signé. J’aime passer du temps avec ma famille, et cette saison est un défi pour la NBA et les joueurs. Mais on verra. Je n’en sais rien. »