Le banc des Celtics enfin au niveau

Jaylen Brown et Marcus Smart absents, puis Daniel Theis touché au genou, les Celtics sont obligés de modifier leur rotation, et cette nuit, face aux Clippers, Jayson Tatum et Kemba Walker ont reçu le soutien de tout le banc. Il y a Carsen Edwards avec ses 16 points, la bonne rentrée de Payton Pritchard, Rob Williams par ses points et son intimidation, Semi Ojeleye avec sa défense ou encore Jeff Teague pour distribuer le jeu.

« Ils étaient prêts, déterminés et impliqués dans le plan de jeu » a apprécié Walker. « Carsen a été incroyable. Il nous a vraiment remis dans le match. Pour son retour, Payton a mis des tirs importants. Rob a été super en sortie de banc, et tout le monde aussi. L’énergie est juste super. Une super, mais super victoire d’équipe. »

Oyeleje, l’homme des missions défensives

C’est effectivement Edwards qui a été le premier à frapper pour maintenir les Celtics dans le match alors que les Clippers comptaient 16 points d’avance dans le second quart-temps. Le « sophomore » s’est comporté comme le joker que Boston avait vu en lui il y a un an.

« L’an passé, c’était juste compliqué de lui trouver du temps de jeu dans cette équipe » souligne Brad Stevens sur le site officiel des Celtics. « On était tellement riche sur les extérieurs et si interchangeable que lorsqu’il y avait des minutes disponibles, on ne voulait pas réduire la taille, mais plutôt miser sur la polyvalence. Mais il l’a accepté. Il a réussi quelques bons mois, et il a saisi cette opportunité il y a deux semaines. Même lorsqu’il ne joue pas, il n’est pas abattu. Il reste prêt. Avec Brown et Smart en moins, on pensait qu’il pourrait jouer un rôle ce soir. On n’aurait pas gagné le match sans lui car il a changé l’aspect des choses. C’est vraiment encourageant. »

Le coach de Boston tenait aussi à mettre en avant la performance d’Ojeleye, décisif en fin de match par sa défense sur Kawhi Leonard. « On ne souligne pas beaucoup ce qu’il fait » regrette Stevens. « Mais ce n’est pas un rôle facile d’entrer pour 32 secondes et de défendre sur Kawhi Leonard en un-contre-un. Cette semaine, il a dû défendre sur LeBron et Kawhi en fin de match. On n’a pas besoin que tout le monde enfile sa cape. On a simplement besoin que tout le monde fasse bien son travail. Ce soir, ces gars l’ont fait. »