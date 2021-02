NCAA : Gonzaga se réveille en 2e mi-temps pour un 22e succès de rang

Le Pacific de Damon Stoudamire a longtemps fait douter Gonzaga mais, comme toujours cette saison, les Bulldogs ont fini par s’imposer.

Menés à la pause pour la deuxième fois seulement de la saison, les Zags ont finalement remporté leur 22e match de suite (18e cette saison) sur le terrain de Pacific (76-58). Mais les Tigres de Damon Stoudamire ont bel et bien poussé Gonzaga dans ses ultimes retranchements.

Repoussé à -7 en début de 2e mi-temps, il aura fallu une séquence avec deux dunks de rang de Drew Timme (21 points), qui engendrera un 15-2, pour que les Bulldogs se réveillent enfin et fassent un écart conséquent.

« On s’est regroupé tous ensemble et on s’est dit qu’il fallait se lancer », explique Jalen Suggs sur ESPN. « Drew a fait une grosse action avec ce dunk et ça nous a motivé à bloc. Après ça, on a joué avec beaucoup plus d’énergie. On les a attaqué. On a arrêté de jouer aux victimes. »

Laissant exploser sa frustration après un panier conclu plus la faute sur un rebond offensif, Suggs (19 points, 9 rebonds) a activement participé au retournement de situation des Zags, passés de 35-42 à 70-54 (sur un 35-12 donc) !

Meilleur scoreur de Gonzaga, Corey Kispert a été à l’image de son équipe, à deux visages. Limité à 3 points à la pause, il a enchaîné 11 points rapides dans le retour en force des siens pour terminer à 14 unités. Discret aussi, Joël Ayayi finit lui à 8 points et 8 rebonds.

Côté Pacific, on soulignera le beau double double de Jordan Bell (11 points, 10 rebonds) et les 12 points, 6 passes de Pierre Cockrell II. Les Tigers ont fini assez frustrés, à l’instar de Coach Stoudamire qui a pris une technique et a dû être éloigné des arbitres pour ne pas se faire carrément expulser…

