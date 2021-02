[Programme du soir] Les Clippers se testent à nouveau face aux Celtics

Avant ça, Zion Williamson et les Pelicans seront à Indiana (01h00, beIN Sports Max 4) alors que Brooklyn accueille les Raptors à partir de 01h30, les Bucks étant à Cleveland dans le même temps.

Le Jazz est à Charlotte à 02h00 quand Miami a l’occasion de prendre sa revanche sur Washington à la même heure.

Toujours à 02h00, Oklahoma City a l’occasion de se rapprocher de l’équilibre face aux Wolves, alors qu’à 03h00, les Suns vont tenter de se reprendre face aux Pistons.

