En patron d’un soir, Carmelo Anthony se fait plaisir face aux Sixers

Après 6 minutes de jeu, c’est tout Philadelphie qui tremble. À la suite d’une mauvaise réception, Joel Embiid se tient le genou. En voyant son meilleur joueur rejoindre les vestiaires, Doc Rivers, déjà privé de Ben Simmons, est évidemment très inquiet. Surtout qu’en face, les Blazers bien que privés de ses meilleurs joueurs (Lillard, Nurkic et McCollum) montrent de belles choses collectivement (14-14).

Décalé sur le poste 1, Gary Trent Jr s’adapte très bien. Il arrive à faire jouer ses coéquipiers tout en gardant son identité de scoreur. Le tempo élevé du match correspond au style de jeu de Blazers mais Philadelphie a du répondant. Shake Milton drive et trouve parfaitement Furkan Korkmaz qui affiche de réels progrès dans le jeu sans ballon.

Après l’inquiétude, le soulagement… Joel Embiid est de retour sur le banc puis sur le terrain. Rapidement, il rassure tout son monde et démontre qu’il va bien. Trouvé par Shake Milton, il score dans la raquette. Les deux équipes sont au coude à coude (28-28).

Embiid : 17 points en six minutes !

Devenu le 13e meilleur marqueur de la NBA, Carmelo Anthony est une légende, et ce soir, il endosse le rôle de leader. Un tir à mi-distance puis un tir à 3-points, et voilà comment Melo prouve qu’il en a encore sous le capot à bientôt 37 ans. Diminué, Portland joue avec ses armes et les Sixers ne semblent pas avoir trop envie de défendre.

Heureusement, ils ont la chance de compter dans leur équipe un joueur en pleine confiance : Joel Embiid est l’arbre, le baobab même, qui cache la forêt. En 6 minutes, il inscrit 17 points ! Il est tout simplement trop fort pour ses vis-à-vis. Portland tente tout pour défendre sur lui. Les prises à deux ou à trois par moment ne changent pas grand-chose. Il est en mode MVP et personne n’est capable de l’arrêter.

Carmelo Anthony et Enes Kanter s’arrachent en attaque mais à chaque fois Embiid est là pour scorer. La première mi-temps XXL de Joel Embiid (31 points) ne doit pas faire oublier la triste prestation collective des Sixers. Toujours à égalité à la pause (57-57), Portland fait mieux que résister.

Un 14-0 pour débuter la 2e mi-temps

C’était à prévoir. Au retour des vestiaires, Philadelphie n’a pas les jambes. Les hommes de Rivers n’arrivent plus à trouver Joel Embiid dessous et quand ce dernier ne peut pas scorer, il ne se passe rien en attaque. Portland ne se pose pas de questions. Gary Trent Jr et Melo s’amusent à 3-points puis à mi-distance et Enes Kanter se balade dans la raquette. Portland inflige un 14-0 aux Sixers (71-57).

Joel Embiid a beau stopper l’hémorragie, il est trop seul. Les Sixers n’ont pas d’adresse à 3-points et cela conforte Portland à continuer à envoyer des prises à deux sur le Camerounais. En attaque, Portland se balade, et collectivement, ce qu’ils proposent est superbe. L’absence de Lillard et McCollum permet à tout le monde de se montrer. La balle bouge et face à une défense en manque de jus, les tirs sont très simples à prendre (81-66).

Philadelphie ne peut rien faire et même la défense de zone de Doc Rivers est sans effet. Anfernee Simons montre tout son talent par le drive et Robert Covington rappelle à son ancienne équipe qu’il est encore un bon joueur de basket. Les deux hommes affolent la défense adverse et malgré les belles actions de Shake Milton, Philadelphie a lâché prise (97-76).

Malgré les tirs à 3-points de Korkmaz et l’activité de Maxey, Philadelphie n’a pas les jambes ni la tête pour réaliser un comeback. Mais tout le mérite en revient à Portland qui aura joué avec du cœur et de l’altruisme.

Enes Kanter, CJ Elby et Rodney Hood terminent le travail et Doc Rivers rappelle Joel Embiid sur le banc. Portland contrôle bien cette fin de rencontre pour s’imposer 121-105. Leaders d’un soir, Kanter et Melo auront parfaitement guidé cette jeune équipe des Blazers, et c’est une victoire qui va faire du bien au moral. À l’inverse, Philadelphie va vite devoir récupérer car ce sont les Nets qui arrivent au Wells Fargo Center samedi.