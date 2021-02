Jared Dudley raconte comment les Lakers ont été motivés par les propos de Paul George

Toujours aussi bavard, Jared Dudley est revenu sur le livre « Inside the NBA Bubble: A Championship Season under Quarantine », co-écrit avec Carvell Wallace, dans lequel il a évoqué la rivalité naissance entre les Lakers et les Clippers en 2019/20, les deux franchises de la Cité des Anges ayant terminé aux deux premières places de la conférence Ouest pour une confrontation attendue en playoffs… qui n’a finalement pas eu lieu.

Le vétéran des Lakers n’a d’ailleurs pas ménagé Paul George, alors que l’arrière/ailier avait déclaré former le meilleur duo de la ligue avec Kawhi Leonard lors du « media day » du début de saison.

« On entend certains de ces gars parler du fait qu’ils sont l’équipe à battre à LA. Ça va si c’est Kawhi Leonard qui dit ce genre de choses. Il se battait pour défendre son titre. Ça ne nous choque pas si Pat Beverley fait du « trashtalking », c’est comme ça qu’il nourrit sa famille. On a compris et on respecte ça », écrit-il. « Mais on pense que c’est irrespectueux quand Paul George, qui n’a rien gagné, se met au niveau de LeBron James et Anthony Davis. Ça nous motive ».

Les Lakers ont parlé sur le terrain

Interrogés dans la foulée sur ces déclarations, Tyronn Lue et Paul George ont préféré botter en touche. Jared Dudley en a pour sa part profité pour préciser son propos, expliquant que c’est l’attitude arrogante d’un point de vue général des Clippers qui avait agacé, ou plutôt servi de motivation à ses coéquipiers, évoquant notamment une bannière publicitaire stratégiquement placée sur le chemin du centre d’entraînement des Lakers.

« Mes commentaires portaient plutôt sur la façon dont nous avons perçu la motivation », a-t-il déclaré. « Paul George est un sacré joueur, un candidat au titre de MVP. Cela ne veut pas dire que ce qu’il a dit n’était pas faux. Mais la différence est… la façon dont vous voyez quelqu’un comme LeBron et AD ne rien dire. Ils ont dit : ‘Vous savez quoi, nous allons découvrir qui est le roi de LA sur le terrain’. »

Si les Clippers ont manqué le rendez-vous de la finale de conférence Ouest en 2020, Jared Dudley se prépare toutefois à affronter l’autre franchise de LA en postseason cette année.

« Je m’attends à ce qu’ils soient là cette année. Ils ont le talent, ils ont les All-Stars, ils ont un excellent entraîneur… et je pense que tout ça fait partie du basket. Je pense que la ligue en a besoin. La ligue a besoin que nous jouions contre les Clippers, contre Brooklyn. Mais on sait que les Lakers seront toujours Los Angeles. C’est comme ça, ce sera toujours notre ville. Ils pourraient gagner dix titres, ça resterait toujours ainsi », a-t-il conclu.