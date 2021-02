G-League : Jeremy Lin, le Warrior de Santa Cruz

Jeremy Lin reste convaincu que sa place est toujours en NBA. Pour tenter à nouveau sa chance, en passant par la case G-League, le meneur a ainsi décliné une offre chiffrée en millions de dollars provenant de Chine. Autant dire que les Santa Cruz Warriors vont récupérer un joueur qui colle au surnom de la franchise d’Oakland.

À partir du 10 février, date de la reprise du « championnat de développement de la NBA », Jeremy Lin sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur et il tâche de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Son objectif sera de bien faire tourner son équipe, mais aussi de gagner un maximum de matchs.

« Pour moi, j’essaie toujours d’être aussi régulier que possible. J’ai toujours ressenti depuis le début qu’il y avait une bonne et une mauvaise façon de jouer au basket. Je veux m’en tenir à ça. Si on joue de la bonne façon, peu importe le résultat, je pourrais vivre avec. Pour tous ceux avec qui je vais jouer, je veux que notre jeu soit aussi efficace et pur que possible. Je veux juste montrer l’exemple et m’assurer que nous jouons bien au basket », a déclaré Jeremy Lin. « Je veux gagner aussi bien sûr. Je veux gagner beaucoup de matchs, c’est la principale raison pour laquelle nous jouons tous, on aime la compétition ».

Premier test face à la « G-League Ignite »

Après un passage en CBA aux Beijing Ducks, le meneur de jeu n’a pas réussi à obtenir une invitation pour le « training camp », notamment aux Warriors. Mais il en fallait plus pour le décourager.

« J’imagine qu’il y avait des questions à propos de ma santé, et d’autres choses. J’ai été en forme ces deux dernières saisons. Je voulais surfer sur ma bonne santé et montrer qui j’étais. Je n’ai pas pu avoir d’invitation à un training-camp, donc la G-League était la prochaine étape pour montrer aux gens ce que je valais. »

Après avoir observé 12 jours de quarantaine, Jeremy Lin reprend petit à petit son souffle mais il met les bouchées doubles pour être prêt le jour J, mercredi prochain, pour le premier match face à la « G-League Ignite Team ».

« Le corps est fatigué en ce moment, ça va prendre un peu de temps. Ce n’est pas comme si j’avais 22 ou 23 ans. En ce moment, il faut être intelligent. Dans mon esprit et celui de tout le monde, la date cible est le 10 février. À partir de là, ce sera un sprint absolu au regard de notre nombre de matches. J’essaie juste de faire tout ce que je peux pour être prêt pour cette date » conclut ainsi celui qui fait office de star dans cette nouvelle « bulle ».