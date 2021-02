NCAA : Baylor enchaîne un 17e succès d’affilée face à Texas

N°2 du pays derrière les imbattables Bulldogs de Gonzaga, les Bears de Baylor avaient un joli défi à relever en se déplaçant à Austin, pour y affronter Texas, dans un duel qui fleure bon la Big 12.

Mais si Greg Brown a fait le show avec un dunk monstrueux sur la tête du Camerounais Jonathan Tchamwa Tchatchoua en ligne de fond, c’est bien Baylor qui s’en sort encore avec la victoire au bout (83-69). C’est tout simplement la 17e victoire de rang cette saison pour les Bears !

Invaincus, et victorieux en moyenne avec 8 points d’avance, les Bears ont été à peine bousculés face aux Longhorns. Texas a bien offert un peu de résistance au retour des vestiaires, avec un 13-4 pour revenir à -6. Mais la deuxième partie de la deuxième mi-temps a largement tourné en faveur de Baylor qui a pu compter sur Davion Mitchell, en grande forme avec 27 points au total.

Jared Butler (21 points, 4 interceptions, 3 passes) et MaCio Teague (10 points, 3 rebonds, 2 passes) ont équilibré la marque pour Baylor qui a fait la course en tête après un solide départ (20-10) propulsé par Butler de loin.

Côté Texas, le junior Andrew Jones a réalisé sa meilleure performance offensive en carrière à 25 points et les Longhorns ont réussi à placer 4 joueurs à 10 points ou plus, mais ça n’a pas suffi après plusieurs matchs annulés ou repoussés à cause de la pandémie.

Texas a manqué de rythme et ce revers face à un rival direct les condamne dans leur conférence…

Le récap complet

Le gros dunk de Greg Brown

SUIVRE LA NCAA AVEC ESPN PLAYER

– Accédez à la page https://bit.ly/ESPNBasketUSA et cliquez sur l’option Mensuel ou Annuel.

– Vous serez alors invité à créer un compte. Une fois que c’est fait, cliquez sur Continue.

– Sur l’écran suivant, il vous sera demandé de sélectionner votre mode de paiement préféré (carte de crédit ou PayPal).

– Cliquez sur Next pour accéder aux détails de paiement et saisissez les coordonnées votre carte de crédit ou PayPal, puis cliquez sur Enter pour compléter le processus d’abonnement.