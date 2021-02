La défense de zone, la nouvelle botte secrète des Sixers

Outre les Wizards qui ont réussi un sacré tour de magie en renversant les Nets dans le money time, les Sixers ont également mené à bien un retournement de situation rocambolesque face à Indiana.

Menés de 16 points à 8 minutes de la fin, les Sixers ont ressorti une zone 2-3 des cartons pour finir le match en furie, sur un 33-8 sans appel. Une stratégie défensive qui a complètement perturbé les Pacers.

« C’est une grosse victoire pour nous, et pour beaucoup de raisons »

« Nous n’avons pas bien joué, oubliez la victoire », lance ainsi Doc Rivers dans l’Inquirer. « Ce qu’on a fait [avec la zone], c’est qu’on a arrêté leur mouvement. C’était ça qui nous tuait. Ils attaquaient la raquette, ils nous battaient sur leurs départs en dribble et tout à coup, avec la zone, on a pu les contenir. »

Symbole de ce retour en force par la défense, Matisse Thybulle a été omniprésent en dernier quart, avec 5 de ses 8 points mais surtout 4 interceptions, 2 contres et pas moins de 11 ballons touchés pour gêner l’attaque d’Indy.

Ce n’est pas compliqué, les Pacers ont fini sur les jantes en ratant 8 de leurs 9 derniers tirs, avec 3 balles perdues en chemin… « C’est une grosse victoire pour nous, et pour beaucoup de raisons », ajoute Matisse Thybulle. « D’être si en retard et de pouvoir revenir, de gagner à l’extérieur, et sans Joel, ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles c’est une énorme victoire. »

Spécialiste de la zone à la fac de Washington, où il avait tourné à plus de 3 interceptions et 2 contres de moyenne lors de son année senior, Matisse Thybulle a retrouvé des sensations d’antan. Avec joie !

« On en rigolait dans le vestiaire après le match, mais c’était comme revenir au bon vieux temps de la zone à la fac, quand je pouvais faire un peu ce que je voulais, mais maintenant avec un peu plus de structure. C’était plaisant. On a simplement décidé de faire une zone et de voir ce que ça donnerait. À un moment donné, il faut essayer un truc pour changer la donne, et on s’est dit : essayons la zone. »

« Cette zone nous a fait parler en défense »

Avant ce match, les Sixers avaient utilisé la zone seulement sur 20 possessions cette saison. Et elle n’a pas été plus peaufinée que ça à l’entraînement non plus, visiblement.

« On l’a probablement travaillé pendant cinq minutes, et je n’exagère même pas. Honnêtement. C’était un entraînement et on a revu ça rapidement. Mais c’était en préparation d’une autre équipe contre laquelle on avait déjà utilisé cette zone », confirme Tobias Harris avant d’ajouter, dans The Athletic : « Ce que je sais, c’est que cette zone nous a fait parler en défense. On a mieux communiqué. On était en zone et personne ne savait vraiment comment se placer mais on a bien communiqué et ça a marché. »

Ancien des Pacers désormais assistant de Doc Rivers à Philly, Dan Burke a également joué un rôle clé. C’est lui qui a eu l’inspiration et qui a mis ce plan en branle. « Dan s’est souvenu du match de l’an passé quand j’étais encore avec les Clippers. C’était très similaire, on était largué et on avait sorti la zone avant de gagner le match », détaille Doc Rivers. « On en parlait avant le match et il disait que cette zone les avait vraiment perturbés. Il disait que si on était à la peine, il fallait la ressortir. La zone est intéressante en NBA à cause des possessions courtes. Si tu enchaînes quelques stops défensifs, ça peut vite devenir mental. On les a sortis de leur rythme. »

Avec un tel succès, il n’est pas improbable que l’on retrouve cette configuration défensive pour les Sixers. Surtout lors des matchs où Joel Embiid est absent. Philly a peut-être bien réalisé une belle trouvaille.

« Deux choses nous ont beaucoup aidés : que la défense soit en face de notre banc, donc les gars pouvaient entendre les coachs et tout le monde parler. Et qu’il n’y ait pas de public, donc on pouvait tout entendre », conclut Doc Rivers. « Une zone demande beaucoup de communication. Avec ces deux gars [Thybulle et Simmons] plus Dwight et sa taille au milieu de la peinture, ça donne une chance à la zone d’être efficace. On peut quasiment couper les extérieurs et les gars ont fait du bon boulot. »