Russell Westbrook, le fracassant retour !

De retour à l’action depuis une semaine, Russell Westbrook n’avait connu que des défaites. Jusqu’à hier soir…

Face à Brooklyn et son ancien camarade, Kevin Durant, le MVP 2017 était de mauvais poil. Particulièrement remonté. Il a fait feu de tout bois et a fini en feu d’artifice avec 41 points (16/28 dont 4/7 de loin), 10 rebonds et 8 passes, dont le 3-points de la gagne durant une fin de match enflammée.

« Pour moi, ça fait partie du rôle de leader, des deux côtés du terrain. Quand je suis dans une humeur de merde, mes coéquipiers se nourrissent de ça aussi. Ça fait partie de mon leadership », assure Russell Westbrook sur ESPN. « Je vois ça comme ma responsabilité d’apporter mon énergie à chaque match. J’en tire de la fierté parce que je pense que peu de personnes peuvent faire ça dans tous les sports. »

« C’est le meilleur arrière rebondeur de l’histoire »

Avec 22 points, 7 passes et 6 rebonds rien qu’en deuxième mi-temps, Russell Westbrook a été phénoménal. En égalisant d’un layup au contact face à Kevin Durant, l’ancien du Thunder et des Rockets avait déjà fait beaucoup mais c’est encore plus son tir à 3-points à quelques secondes du buzzer final qui a impressionné. « Russ a été incroyable. À tous les niveaux », souffle Bradley Beal. « Il avait son tir en rythme, il a joué au poste bas, il a rentré ses lancers. Il était partout. On avait besoin de ça. C’était beau à voir. »

Limité par une blessure au quadriceps depuis le début de la saison, Russell Westbrook était particulièrement maladroit à 3-points depuis ses débuts avec les Wizards, commençant notamment la saison par un 5/22 dans l’exercice. Mais sur le mois de janvier, il y a un net mieux à 40% de réussite derrière l’arc. Il retrouve ses jambes, et son tir…

« Par le passé, j’aurais probablement continué à jouer encore et encore. Et la blessure n’aurait fait que s’aggraver… », admet-il. « Mais j’ai pris du repos, pendant deux semaines. On manquait évidemment de gars dans l’équipe et ça m’a donné plus de temps pour me remettre et retrouver mes jambes, de la mobilité et l’attaque que je voulais pour pouvoir revenir au jeu. »

Malgré un Bradley Beal en grosse chaleur aussi en dernier quart, auteur de 22 de ses 37 points dans la période, c’est bien Russell Westbrook qui recevait toutes les louanges en après-match.

« C’était grosse action après grosse action. Russell nous a portés avec sa volonté de gagner », salue Scott Brooks. « C’est le meilleur arrière rebondeur de l’histoire. C’est difficile de déclarer que quelqu’un est le meilleur de l’histoire dans un domaine mais il est le meilleur arrière rebondeur de l’histoire. Il le fait chaque soir. Il donne tout à chaque fois. Ce n’est pas un grand shooteur mais il est un grand joueur qui peut rentrer des tirs importants. »

« Je peux encaisser la pression »

Tourbillon souvent désordonné, Russell Westbrook a pour le coup trouvé la bonne carburation hier soir. Le Diable de Tasmanie a bien canalisé son énergie pour remettre les Wizards, et plus d’une fois, dans le droit chemin.

« C’est très important pour moi parce que je crois que les qualités de leader ressortent quand on gagne et que les gars jouent bien. Les gars sont contents, ont plus confiance en leur jeu et ce qu’on fait. C’est ce que je cherche, de voir mes coéquipiers être heureux de qui ils sont et de jouer les uns pour les autres. Pour être un leader, il faut être capable de se regarder dans le miroir d’abord et de s’assurer que tu fais tout ce qu’il faut avant de pointer quelqu’un du doigt et parler aux autres. »

Avec un énorme 45 d’évaluation qui vient conclure son meilleur score de la saison avec les Wizards, Russell Westbrook va-t-il relancer Washington ?

« Je pense que je ne suis pas dans cette position par hasard. Je peux encaisser la pression parce que je suis bâti pour ça, je m’en fiche, bon ou mauvais. Tant que mes coéquipiers et la franchise se sentent bien, ça me va. À ce stade, on n’a plus rien à perdre. Il faut gagner ou rester chez soi. »