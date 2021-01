Paul George et Kawhi Leonard ravis de sortir de l’isolement

Absents deux matchs à cause du protocole Covid, Kawhi Leonard et Paul George ont retrouvé le parquet cette nuit comme s’ils ne l’avaient jamais quitté : 24 points en 29 minutes pour le premier, 25 points en 28 minutes pour le deuxième, et la victoire pour les Clippers après avoir perdu à Atlanta puis gagné à Miami sans leurs deux superstars.

« On jouait tellement bien, c’est malheureux qu’on ait dû faire cette pause, mais la sécurité passe avant tout » souligne un Paul George « très soulagé » d’en avoir fini avec ce protocole Covid. « C’est dommage parce qu’on était bien, PG et moi étions bien » abonde Kawhi. « C’est mon état d’esprit. Je veux juste jouer et continuer à façonner la cohésion, à progresser. On connaît les protocoles et c’était une occasion pour les autres de se montrer. »

« J’ai essayé de continuer à suivre les plans de jeu, j’ai parlé aux entraîneurs, je me suis juste concentré sur le basket » raconte le double MVP des Finals qui, avec son camarade, a vite rappelé à tout le monde pourquoi ils étaient si précieux. Et c’est Orlando qui en a payé le prix. « Sur un soir où les gars étaient fatigués, c’était énorme pour nous d’avoir leur présence » note Tyronn Lue. « Ils créent pour les autres, facilitent le jeu. Quand les équipes font des prises à deux sur postup ou pick-and-roll, ça donne des tirs ouverts aux autres. On avait besoin de ces gars ce soir. »

Ils en auront bien besoin encore pour les cinq matchs à l’extérieur qu’ils doivent disputer lors de leurs sept prochaines sorties.