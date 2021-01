Théo Maledon déjà dans le livre des records du Thunder

« Third time is the charm », comme on dit aux États-Unis… Pour sa troisième titularisation, Théo Maledon a réussi le meilleur match de sa jeune carrière, à 24 points à 8/9 dont un brillant 6/6 à 3-points, plus 3 rebonds et 3 passes.

Impeccable derrière l’arc, le Français égale pour le coup un record de franchise, détenu par Terrance Ferguson, avec six tirs à 3-points réussis. Et il est même le seul et unique rookie de l’histoire du Thunder a en réussir autant, sans le moindre raté. À vrai dire, il aurait pu faire un 7/7, pour une pointure de moins…

« Il est très stable, très solide. Il est habitué à jouer à un certain rythme mais en réalité, on essaye de le pousser à jouer de manière plus agressive. Ses 3-points sont une conséquence du fait qu’il joue sans la balle aux côtés de Shai, et c’est pour ça qu’on veut le titulariser », explique Mark Daigneault. « On veut essayer des choses avec cette association, voir ce qu’il peut amener à notre jeu. Il a été le bénéficiaire de beaucoup d’actions où le ballon bouge bien et qu’il aurait dû normalement initiées s’il avait été dans la seconde unité, avec le ballon en main. »

Meneur remplaçant depuis le début de saison, Théo Maledon est effectivement chargé en temps normal de mettre en place le jeu pour les seconds couteaux.

Sans George Hill, il a été promu dans le cinq majeur et progresse : 6 points, 4 rebonds, 4 passes pour la première, puis 11 points, 6 rebonds, 2 passes pour la deuxième et donc 24 points, 3 rebond et 3 passes hier soir.

« Quand le ballon arrive à lui, il prend des décisions rapides, que ce soit le tir ou la pénétration ou la passe », ajoute Al Horford. « Il est très intelligent et a beaucoup de sang froid pour un joueur aussi jeune que lui. »

« Je crois qu’il est capable de jouer comme ça plus souvent »

Depuis son coup d’éclat dès son premier match de présaison face aux Spurs, à 20 points en 29 minutes, Théo Maledon était attendu. Les producteurs de la télé locale avaient ainsi parié que le rookie tricolore allait, un de ces soirs, finir dans le graphique « meilleur joueur du match ».

« Il a très bien joué, il a fait les bonnes lectures et les bons choix, mais je crois qu’il est capable de jouer comme ça plus souvent. Je le vois jouer tous les jours et je sais qu’il en est capable », affirme Shai Gilgeous-Alexander. « Il travaille dur et il continue à progresser chaque jour. Ce sont les Dieux du basket qui l’ont récompensé ce soir. »

Sans accélérations dévastatrices ou dribbles spectaculaires, Théo Maledon marque ses points en sobriété et efficacité. Relégué au deuxième tour lors de la Draft, le jeune prodige tricolore commence à sérieusement faire monter sa cote outre-Atlantique. Son expérience en Euroleague et en championnat de France aide.

« Je me sens très à l’aise à jouer au poste d’arrière. Ça n’a jamais été un problème pour moi », conclut Théo Maledon. « En Europe, j’ai déjà alterné entre les postes 1 et 2, c’est quelque chose que j’ai déjà vu, et à quoi je suis habitué. Ce n’est donc pas un problème de m’y adapter. »

Ainsi associé à Shai Gilgeous-Alexander en meneur scoreur et créateur, porteur prioritaire du ballon en attaque, Théo Maledon a une belle carte à jouer au Thunder, avec sa polyvalence et sa facilité à jouer dans l’ombre.