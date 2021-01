Malgré un excellent Théo Maledon, les Nets maitrisent le Thunder

Titulaire pour la troisième fois de suite, Théo Maledon rate certes son premier tir, un layup main gauche contesté, mais il se remet rapidement en selle avec deux 3-points. Le Thunder et les Nets sont au coude à coude en début de match, avec James Harden et Joe Harris qui ont déjà réglé la mire. Al Horford rentre aussi un 3e tir de loin.

Sans Kevin Durant, Harden est plus agressif et entreprenant offensivement en premier quart. Il va chercher deux paniers au layup et devient le premier joueur du match à 10 points. Avec Timothé Luwawu-Cabarrot qui trouve la cible à 3-points et Irving qui rentre un dernier tir avec la planche, Brooklyn creuse un écart de 9 points (36-27).

Et les Nets continuent sur leur lancée en 2e quart. Ils infligent un cinglant 15-0 d’entrée de jeu pour faire gonfler l’écart à 24 points (51-27) ! Lu Dort met fin à la série noire du Thunder à 3-points, mais le mal est fait. OKC court après le score et parvient à revenir à la quinzaine mais Brooklyn gère tranquillement en première mi-temps.

C’est dans la peinture, avec des caviars de James Harden ou les tirs de Kyrie Irving, que Brooklyn fait la différence. À 58% de réussite aux tirs, dont 17 points et 7 passes de James Harden et 11 points, 5 passes de Kyrie Irving, les Nets sont confortablement en tête à la pause (76-59). Maledon en est lui à 11 points.

Un Théo Maledon record dans la défaite

Harden reprend son triturage chirurgical de la défense d’OKC au retour des vestiaires. Il s’amuse à la passe avec Harris sur l’extérieur, et quand il voit la faille, il s’y faufile et sert Jordan pour le gros alley-oop. Bazley et Maledon ont beau scorer de loin, le Thunder reste à la traîne en n’arrivant pas à ralentir l’attaque des Nets.

Quand Bazley conclut ainsi un 8-0 intéressant et que Maledon bat son record en carrière en étant reçu 5/5 à 3-points, c’est de nouveau Harden qui trouve cette fois Bruce Brown pour le dunk à deux mains en coupe ligne de fond. Toujours au contact, Brown vient chercher un autre layup et, avec 12 points de Irving sur la période (qui en est à 23 points, 7 passes), les Nets sont en « cruise control » avant le dernier quart (115-94).

En pleine confiance, Maledon dégaine à nouveau en première intention, et le Thunder revient à -14 mais Harden réplique immédiatement d’un 3-points, plus la faute de Dort (qui passe une mauvaise soirée aux tirs aussi, 2/14). Harden se joue ensuite du rookie serbe Aleksej Pokusevski avant de servir Luwawu-Cabarrot à 3-points en tête de raquette.

Brooklyn est de nouveau à +20 et vogue sereinement vers la victoire. Timothé Luwawu-Cabarrot ajoute deux flèches derrière l’arc à son total pour terminer sa soirée à 13 points, plus 5 rebonds et 3 passes. Dans la défaite (147-125), Théo Maledon réalise quant à lui son meilleur match NBA en carrière, et de loin, avec 24 points, 3 rebonds, 3 passes, le tout à 8/9 aux tirs dont 6/6 à 3-points !