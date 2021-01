Immanuel Quickley donne le tournis aux Cavaliers

On parle souvent de round d’observation pour évoquer les premières minutes d’un match, mais ce soir, c’est un round de médiocrité. Contrairement à certaines équipes, les Cavaliers et les Knicks débutent très doucement ce match, avec des balles perdues et des tirs ratés, et après quatre minutes, Cleveland mène péniblement (4-3). C’est Taurean Prince, à 3-points, qui lance véritablement le match, et Cleveland signe un 8-0 pour creuser un premier écart (11-3).

Côté Knicks, c’est brouillon, et il faut attendre l’entrée d’Austin Rivers pour que l’attaque se réveille (15-12). À ses côtés, ça défend dur, et Cleveland a toutes les peines du monde à s’approcher du cercle. C’est un match âpre, et Immanuel Quickley apporte aussi de la folie pour conclure ce premier quart-temps (19-17).

Les Cavaliers lui répondent avec un 8-0 signé notamment de l’étonnant Dylan Windler. Cleveland reprend la main mais ça reste compliqué de se débarrasser de cette défense bien en place des Knicks. Parfois, il y a des brèches comme sur ce dunk ligne de fond d’Isaac Okoro qui, d’une feinte, enrhume la zone new-yorkaise (26-23). Malgré un bon passage, Obi Toppin laisse sa place, et les Knicks montent en puissance. C’est Julius Randle qui prend le match à son compte, et tous les ballons passent par lui.

Le duo Garland-Sexton prend feu

Les Cavaliers ont un vrai problème sur le poste 4, et l’intérieur des Knicks les enfonce. Sa relation avec RJ Barrett est parfaite, et il le trouve dans le corner pour le 3-points qui donne 14 points d’avance à la pause (47-33). Les Knicks ont fini ce quart-temps sur un 9-0.

Au retour des vestiaires, Collin Sexton et Darius Garland se réveillent. Leur complicité et leur potentiel sont évidents, et ils inscrivent les premiers 16 points de leur équipe en ce début de 3e quart-temps, et tout est à refaire pour New York (52-49). Tom Thibodeau cherche des solutions pour les calmer, et il rappelle Quickley, son energizer.

En face, Darius Garland est sorti, et l’attaque de Cleveland est soudainement en panne. Les Knicks étouffent les Cavaliers, et sans être exceptionnels, ils récitent leur basket en attaque. Résultat : ils signent un 20-6 en six minutes, et c’est Quickley qui fait la différence, comme sur ce dunk ligne de fond en évitant le contre de Jarrett Allen. À l’entame du dernier quart-temps, New York a repris le large (72-55).

Immanuel Quickley nage dans le bonheur

Andre Drummond muselé par la paire Robinson-Noel, Cleveland manque d’un point d’appui, et Quickley décide de les enfoncer. En feu, il plante trois paniers à 3-points de suite. Toujours dans ce style peu académique puisqu’il va vers l’avant. Et quand il est touché pour le And-1, il tombe et fait mine de nager ! Le challenge est accordé aux Cavaliers car c’est Noel qui avait poussé Quickley dans le dos, mais ça ne change pas grand chose car ça fait désormais + 23 (80-57) !

On retrouve Quickley pour le alley-oop avec Noel, et c’est encore lui qui plante un 3-points avec la faute. Cette fois, les arbitres lui accordent le lancer bonus (94-78). Il reste trois minutes, et c’est Julius Randle qui se charge de finir le boulot pour une belle victoire (102-81). Les Knicks confirment qu’ils possèdent une des meilleures défenses de la ligue, et ils mettent fin à une série de trois défaites de suite.