Décès de John Chaney (1932-2021), le mythique coach de Temple

L’entraîneur John Chaney, Hall of Famer depuis 2001, est décédé à l’âge de 89 ans. Après John Thompson l’été dernier, c’est un autre des premiers coachs majeurs noirs de NCAA qui s’est donc éteint.

Après avoir débuté dans le coaching au lycée (Sayre Junior puis Simon Gratz) dans les environs de Philadelphie, au milieu des années 1960, il avait été nommé en 1972 à la tête de Cheyney State, une université historiquement noire de Philadelphie, en deuxième division universitaire.

Le temps d’y remporter le titre national (de deuxième division) en 1978 et d’afficher un bilan global de 232 victoires et 56 défaites, il était engagé en 1982 pour diriger l’équipe de la fac de Temple, toujours à Philadelphie.

En vingt ans, John Chaney avait donc gravi tous les échelons pour prendre en main une université réputée, et devenir après John Thompson l’un des premiers coachs noirs à s’imposer aux commandes d’une telle cylindrée.

Il y restera 24 ans, jusqu’en 2006, participant à 17 « March Madness » sans jamais remporter le titre suprême, malgré cinq apparences à l’Elite Eight (1988, 1991, 1993, 1999 et 2001).

Coach réputé dur au mal, très exigeant, ses équipes étaient rugueuses, agressives et sa « match-up zone » a inspiré beaucoup de monde. Introduit au Hall of Fame en 2001, et au Hall of Fame NCAA en 2006, il avait aussi défrayé la chronique en 1994, quand il avait voulu s’en prendre à John Calipari en pleine conférence de presse, menaçant de le tuer. Les deux hommes s’étaient toutefois rapidement rabibochés, et riaient souvent de l’incident.