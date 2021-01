Stephen Curry : « Ça ne peut pas être un one-man show, on ne gagne pas comme ça en NBA »

Stephen Curry (27 points) était bien seul cette nuit, face aux Suns. Golden State n’arrive pas à enchaîner, et le double MVP commence à s’agacer face aux erreurs récurrentes de ses coéquipiers.

« Quand les matchs sont dans notre marge de manœuvre, cette année, le thème récurrent, c’est qu’on a une fenêtre de trois ou quatre minutes où on ne joue pas avec les bonnes intentions », explique-t-il. « On ne peut pas faire les mêmes erreurs, encore et encore et encore. Nous devons rentrer sur le terrain avec les bonnes intentions, ça finira par cliquer à un moment donné, et tous les joueurs comprendront ce qu’ils doivent faire. »

Habitué à un groupe extrêmement solide depuis plusieurs années, avec des vétérans qui connaissaient leurs rôles et maîtrisaient leur jeu, le meneur redécouvre le fait de jouer avec des jeunes coéquipiers aux larges oscillations.

À l’image de Kelly Oubre Jr. ou James Wiseman, très bons au match précédent face aux Wolves avec respectivement 20 points à 7/9 et 25 points à 9/14, et qui enchaînent avec 4 et 5 points, à 1/11 et 2/9 au tir…

Surtout quand l’ailier débute le match avec une tentative d’interception très risquée, qui permet finalement à Chris Paul de jouer le 5-contre-4 dans la foulée.

« Ça ne peut pas être un one-man show, on ne gagne pas comme ça en NBA », répète Stephen Curry. « Donc il va falloir qu’on trouve des solutions ».

Avec un Draymond Green toujours précieux mais qui ne pèse pas offensivement (2 points à 1/7 face à Phoenix), Golden State dépend des performances de ses jeunes autour de Stephen Curry. Et n’a aucune certitude.

« Notre défense connait des hauts et des bas, notre attaque connait des hauts et des bas. Du coup, notre saison connait des hauts et des bas. Nous ne pouvons réellement nous appuyer sur rien de façon constante parce que nous ne faisons les choses correctement que de façon périodique », ne peut que constater Steve Kerr.