Wendell Carter Jr. reste à l’infirmerie pour au moins quatre semaines

Absent depuis trois matchs à cause d’une douleur au quadriceps droit consécutive à un choc avec Denzel Valentine à l’entraînement, Wendell Carter Jr. va en manquer encore quelques uns : les Bulls annoncent qu’il va rester à l’infirmerie encore quatre semaines au minimum.

Un coup dur pour Chicago, qui ne s’en sort pas trop mal avec son bilan de 7 victoires pour 10 défaites, et surtout pour le joueur, abonné à l’infirmerie depuis son arrivée dans la ligue : il a déjà raté 60 matchs sur ses deux premières saisons chez les pros !

« Je me sens vraiment mal pour lui » confie Billy Donovan, cité par ESPN. « Il a dû surmonter des blessures depuis le début de sa carrière et il a perdu du temps. Wendell est un super gars, un bon coéquipier, il a travaillé dur pour être prêt. C’est un truc bizarre qui est arrivé à l’entraînement et je me sens mal qu’il rate le temps qu’il va rater. »

« On sait tous à quel point il veut être sur le terrain » décrit le rookie, Patrick Williams. « Il adore jouer au basket donc c’est dur pour lui, dur de le voir sur le côté, mais on a des pros dans cette équipe et c’est aux autres de se montrer maintenant. »

Billy Donovan va beaucoup compter sur Daniel Gafford, promu titulaire, ou encore Thaddeus Young, Lauri Markkanen et Patrick Williams justement, pour prendre un peu de la place laissée dans la raquette par Wendell Carter Jr. qui compilait 12.8 points et 8 rebonds après 14 matchs.