Le Jazz peut compter sur son chien de garde, Royce O’Neale

Équipe la plus en forme de la Ligue en ce moment, avec neuf victoires de rang, le Jazz a dû puiser dans ses ressources pour emporter cette dernière la nuit passée face aux Knicks.

Malgré un 5/25 aux tirs cumulé par Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic, et un énorme coup de chaud d’Austin Rivers en première mi-temps, Utah s’en est sorti grâce à Mike Conley Jr. et Rudy Gobert, deux de ses cadres. Mais aussi, par le travail de Royce O’Neale, meilleur scoreur du Jazz avec 20 unités.

« C’est un bosseur qui ne s’arrête jamais »

C’est d’ailleurs O’Neale qui a montré l’exemple en début de match avec les deux uniques réussites du Jazz à 3-points… sur leurs douze premières tentatives. Mais aussi de la défense agressive, sa marque de fabrique.

« C’est le Royce qu’on connait tous. C’est un chien, il va toujours apporter et bosser. C’est un bosseur qui ne s’arrête jamais. Son parcours pour arriver en NBA est différent des autres, avec une persistance constante et beaucoup de travail », apprécie Donovan Mitchell dans le Salt Lake Tribune. « Des soirées comme celle-ci ne sont donc pas surprenantes. »

Ce qui l’est davantage, c’est que ces 20 points sont désormais le nouveau record en carrière de l’ailier de 27 ans. L’ancien de Baylor n’est certes pas un attaquant né, mais dans sa quatrième année NBA, il atteint donc pour la première fois la barre de la vingtaine.

« Les gens parlent souvent de gagner des matchs laids. Et bien [hier] soir, ce match laid a été bon pour nous », sourit quant à lui Quin Snyder. « Cette victoire, on la doit avant tout à notre défense. »

Spécialiste de l’exercice, Royce O’Neale avait hier soir Julius Randle à se coltiner, à qui il rend 10 cm et 10 kilos. Le Knick a fini à 18 points, 10 rebonds mais à 6/16 aux tirs alors que, dans le même temps, le joueur d’Utah a été décisif pour son équipe avec trois actions pour sceller le 9e succès de rang de son équipe.

« Royce est le ciment qui tient l’équipe »

« Royce est le ciment qui tient l’équipe », ajoute Mike Conley, auteur de 12 points rapides dans les cinq premières minutes du 3e quart. « Chaque soir, on lui demande de défendre sur le meilleur joueur adverse, de créer des situations pour ses coéquipiers en attaque avec la balle en main, mais certains soirs, il se positionne juste dans les coins et aux angles pour tirer à 3-points, ou d’autres soirs, il court simplement en créant des espaces, en prenant des rebonds offensifs et en nous donnant des possessions supplémentaires. Ce genre de trucs est vital pour notre équipe, et ce n’est pas un truc qui passe inaperçu pour nous. On sait combien il est important, et ce soir, il l’a vraiment montré. »

Chez le Jazz, Royce O’Neale a trouvé chaussure à son pied. Col bleu non drafté en 2015, ayant démarré sa carrière en Allemagne, à Ludwigsburg, puis en Espagne à Gran Canaria (où il a remporté la Super Coupe en 2016), il s’est établi en NBA saison après saison.

Avec 8 points à 45% à 3-points cette année, Royce O’Neale réalise sa meilleure campagne, parfaitement complémentaire de Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic sur les ailes. Avec Rudy Gobert sous le cercle et Mike Conley en première lame, il complète le triangle des défenseurs dans le cinq majeur du Jazz.

« On a gardé notre concentration en défense, on ne s’est pas focalisé sur nos tirs ratés en attaque et tout à coup, on a réussi à aligner des stops et nos tirs ont commencé à tomber dedans. C’est vraiment notre identité », assure Rudy Gobert. « Je pense qu’on le comprend mieux maintenant et qu’on l’accepte plus que jamais. C’est très motivant de faire partie d’une équipe qui tire de la fierté à faire les petites choses en défense, parce que c’est ce qu’on doit faire pour devenir l’équipe qu’on veut être. »

Royce O’Neale l’a compris depuis longtemps : c’est en brillant dans son rôle qu’on peut se faire sa place au soleil.