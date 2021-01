Trae Young se régale face à des Clippers déplumés

Sans Kawhi Leonard et Paul George, coincés dans le protocole sanitaire du Covid-19, ni Patrick Beverley, blessé, les Clippers commençaient leur « road trip » à Atlanta sans trois titulaires.

Forcément, ça change pas mal de choses pour Tyronn Lue, qui donne les clés du jeu à Reggie Jackson, alors que le meneur jouait très peu ces dernières semaines. C’est en tout cas le duel entre Serge Ibaka et Clint Capela dans la peinture qui anime ce début de match, Trae Young commençant à placer ses petits floaters.

Le Congolais est à l’aise et ses 13 points en première mi-temps aident bien Los Angeles à tenir le rythme, dans un match qui manque de folie pour l’instant. Les Hawks sont extrêmement maladroits dans la raquette, et John Collins s’illustre surtout au contre, en deuxième rideau. Heureusement, la connexion Trae Young – Clint Capela fonctionne plutôt bien sur pick-and-roll, mais les Clippers basculent (légèrement) en tête à la mi-temps (48-43).

Au retour des vestiaires, l’absence des deux superstars se fait largement sentir pour Los Angeles. Trae Young commence réellement à chauffer (13 points dans le troisième quart-temps), De’Andre Hunter se met également en évidence, et le duo John Collins – Clint Capela est servi en bout de chaîne sous le cercle.

Deux êtres vous manquent, et l’attaque est dépeuplée…

Malgré quelques fulgurances de Terance Mann, les Clippers semblent simplement manquer d’armes offensives. Mais Ivica Zubac prend de la place dans la peinture, et Los Angeles refuse d’abdiquer.

Grâce au pivot croate, la troupe de Tyronn Lue repasse même devant au début du quatrième quart-temps (78-75) mais c’est cette fois Kevin Huerter qui sort de sa boîte pour planter quelques paniers qui font mal. Et comme De’Andre Hunter l’accompagne, les Clippers sont sur la corde raide à l’approche du « money time ».

Trae Young tente dans la foulée de mettre le couvercle, avec notamment un 3-points du logo qui fait très mal, juste à l’entrée des deux dernières minutes. +11 (101-90) pour les locaux, et Tyronn Lue prend un temps-mort.

Les Californiens n’abdiquent pourtant pas, Reggie Jackson et Terance Mann faisant leur possible pour réussir le hold-up, mais c’est trop tard alors que Kevin Huerter et Trae Young finissent par éteindre les derniers espoirs adverses pour récolter une quatrième victoire en cinq matchs (108-99) et conforter leur place dans le Top 8 à l’Est.

Pour Los Angeles, c’est la fin logique d’une série de sept victoires de rang, et ce « road trip » de six matchs à l’Est risque d’être long, suivant la durée d’indisponibilité de Kawhi Leonard et Paul George…