Le MVP de la nuit : fallait pas se moquer de LeBron James…

Cela faisait plus de deux ans que LeBron James n’était plus revenu sur ses terres, chez lui, à Cleveland. Dès le début de match, le « King » a montré qu’il était motivé à l’idée de marquer les esprits, un an après avoir dépassé Kobe Bryant au rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de la ligue. Le lendemain, après avoir félicité le quadruple MVP, la légende des Lakers décédait dans un accident d’hélicoptère.

Au bout de 12 minutes, LeBron James avait donc affiché ses ambitions avec 17 points au compteur dont trois paniers à 3-points. « Quand il joue comme ça, c’est marrant à voir. Quand il pointait déjà à 17 points dans le premier quart-temps ? C’est fini, il ne manquait pas un tir. Il était partout sur le terrain », raconte Anthony Davis.

LBJ a en effet su rester chaud durant tout le match et bien lui en pris, car les Cavs ont réussi à se faire une petite réputation de coupeur de têtes ces derniers temps, et ont tenu la dragée haute aux Californiens jusqu’à la fin.

« C’est la cuisine maison », a-t-il déclaré pour justifier sa performance XXL, sa mère lui ayant préparé le repas du jour pour son retour chez lui. « Ça m’a fait du bien d’être de retour dans mon havre de paix ».

21 points dans le dernier quart-temps !

Plus discret dans le troisième quart-temps, LeBron James a été reboosté par l’attitude d’un dirigeant des Cavs (non identifié) qui a eu le malheur d’exprimer un peu trop bruyamment sa satisfaction d’avoir vu le « King » finir court sur une tentative à 3-points dans le troisième quart-temps. Vraiment une mauvaise idée que de vouloir titiller l’orgueil de la star des Lakers en ce jour particulier.

« J’en senti qu’il était un peu trop heureux de me voir rater. Je savais que j’avais un autre quart-temps derrière et le quatrième est mon préféré. Heureusement que je ne viens ici qu’une fois par an », a rétorqué LBJ.

À la fin du troisième quart-temps, les Cavs pointaient en effet en tête au score (89-87). Douze minutes plus tard, LeBron James était passé par là, marquant le final de son empreinte avec 21 points dans le dernier acte et de nombreuses actions décisives, de son interception pour son lay-up main gauche en contre-attaque, son 3-points depuis le logo puis le dernier missile qui a scellé le sort de la rencontre, LeBron James pouvant à son tour célébrer sans retenue sa performance et le succès de son équipe (115-108).

Avec 25.2 points, 8 rebonds et 7.4 rebonds par match, LeBron James continue de défier le temps et les stats puisqu’il est pour l’instant en route pour devenir le premier joueur de l’histoire à dépasser 25 points, 7 rebonds et 7 passes en moyenne… en moins de 33 minutes par match !