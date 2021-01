Tristan Thompson espère voir son maillot retiré à Cleveland

Le match se jouait au TD Garden, donc l’impression n’est pas totalement la même. Néanmoins, dimanche soir, Tristan Thomspon a pour la première fois de sa carrière affronté les Cavaliers. Les mêmes dont il a défendu les couleurs pendant neuf saisons, entre 2012 et 2020.

La rencontre a été facilement remportée par les Celtics, notamment grâce à un Jaylen Brown historique.

Qu’importe le résultat de ce match, l’impact fut grand pour Thompson, qui a notamment évoqué le souvenir, l’image même, qu’il aimerait laisser dans cette franchise, en glissant un souhait pour l’avenir.

« Pour les gens de Cleveland, être l’un des leurs », annonce-t-il au Plain Dealer. « Un col bleu. Un bosseur. Les gens de Cleveland sont toujours sous-estimés, mais ils sont des bosseurs. C’est comme ça que je jouais. Je veux qu’on se souvienne de moi pour ça. J’espère, qu’un jour, mon maillot sera retiré dans cette salle. »

Avec sa présence dans le cinq majeur durant la conquête du titre de 2016 et son importance dans les quatre Finals entre 2015 et 2018, Thompson pourrait légitimement prétendre à cet honneur. Il a déjà le soutien de son ancien coach.

« Son maillot devrait être retiré un jour, il l’a mérité », estime J.B Bickerstaff. « Il a gagné le titre, joué beaucoup de saisons, participé à des Finals. Il a été capital dans cette franchise et on doit s’en souvenir pour toujours. Et en le coachant, j’ai réalisé l’impact qu’il avait sur nos victoires. Je savais que je pouvais lui faire confiance. »



Pour l’instant, cette saison, aucun déplacement des Celtics vers Cleveland n’est programmé. L’intérieur va donc devoir attendre la seconde partie du calendrier pour espérer retourner dans la salle de ses plus beaux exploits.

« Cleveland aura toujours une place unique dans mon cœur. J’ai vécu des années incroyables là-bas et fait quelque chose de spécial, que peu de joueurs des Cavaliers ont réussi : accrocher une bannière de champion. Cleveland fait partie de ma carrière, les gens de cette ville m’ont vu grandir. »