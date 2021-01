Immanuel Quickley n’en finit plus de surprendre

Jamal Crawford a-t-il trouvé son digne successeur ? Alors que les Knicks passaient complètement à côté de leur sujet sur le parquet de Portland cette nuit, un joueur en a (encore) profité pour marquer le coup. Immanuel Quickley a en effet traversé la rencontre comme une comète incandescente qui a tout emporté sur son passage, au point de se retrouver à deux doigts de renverser les Blazers dans le money-time !

Le meneur rookie a impressionné en claquant 31 points (son record personnel) en sortie de banc avec 21 unités dans le seul quatrième quart-temps ! De quoi s’attirer les louanges de son coach malgré la défaite.

« C’est impressionnant, et encore une fois, sa capacité à shooter est un énorme atout pour notre équipe », a souligné Tom Thibodeau. « C’est quelque chose dont on avait besoin, et ça ouvre des espaces sur le terrain pour nous. Il progresse dans son jeu en général à chaque sortie, il met la pression sur les autres. Et défensivement, il apprend. Plus le temps passera, plus il s’améliorera ».

Touché à la hanche lors de son premier match NBA le 23 décembre dernier face à Indiana, Immanuel Quickley est à nouveau en pleine possession de ses moyens. Mais ce qui fait aussi la particularité du meneur, c’est son implication et son sérieux, faisant de lui un véritable « étudiant du jeu », comme l’a expliqué Tom Thibodeau.

« La façon dont il se prépare pour chaque match… Ces gars avec une telle volonté de réussir, en général, ils progressent. Et je pense que la deuxième fois qu’il jouera contre une équipe, il comprendra mieux ce qu’ils essaient de lui faire. Mais sa façon de tout étudier lui donnera une longueur d’avance. C’est un gros travailleur, un super coéquipier, et les joueurs aiment jouer avec lui. Il s’est très bien adapté au jeu de la NBA ».