Le MVP de la nuit : Anthony Davis comme à la maison

Anthony Davis avait le (mono)sourcil froncé des mauvais jours depuis quelques matchs, arguant qu’il se devait d’être meilleur et de rester agressif. On a vu le résultat cette nuit avec le gros chantier réalisé par le pivot des Lakers à l’occasion de son retour sur ses terres, à Chicago.

L’intérieur des Lakers a débuté sa démonstration de force en inscrivant 9 des 10 premiers points de son équipe, marquant son territoire avec deux gros dunks d’entrée. Injouable en isolation, il s’est ensuite permis d’ajouter deux paniers de suite ainsi qu’un nouveau dunk sur une contre-attaque où l’ancien Pelican a démontré son sens de l’agressivité. Dans un match qui a rapidement perdu de son intérêt au regard de l’écart vite créé par les Lakers, Anthony Davis n’a jamais baissé sa garde et a profité de chaque occasion pour punir les Bulls, y compris à 3-points, ses deux tentatives réussies faisant passer l’écart à +30 en faveur des Californiens peu avant la pause (61-31).

« On voulait s’assurer de jouer pour lui autant que possible », a reconnu son coach Frank Vogel, décidé à le remettre en selle. « On a eu pas mal de nouveaux gars dans l’équipe, et il y a eu des moments sur le début de saison où moi, et même AD, avons essayé de mettre ces joueurs en confiance. Cette semaine, le début du road-trip était le moment pour qu’il s’affirme plus pour nous. Il n’avait pas fait un super match contre Milwaukee, mais l’état d’esprit était là. Et ce soir, il a été dominant ».

Il n’a manqué que la famille

AD a enfin terminé sa démonstration avec une petite leçon d’attaque en isolation devant un Lauri Markkanen impuissant, avant d’assister au dernier quart-temps depuis le banc avec le sentiment du devoir accompli.

Auteur de 37 points (son record cette saison) en 28 minutes, Anthony Davis avait connu plus désagréable comme soirée ! Il n’a manqué que la présence de ses proches pour fêter ça avec lui. Pour ça, il faudra attendre l’année prochaine.

« C’est dur, car d’habitude quand je reviens à la maison, je peux voir ma famille, ils viennent au match et me soutiennent », a-t-il rappelé. « Comme je suis dans la conférence Ouest depuis le début de ma carrière, je ne viens qu’une fois dans la saison. Ça me manque de ne pas les voir en tribune. C’était différent ce soir ».