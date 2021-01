Les Hawks gardent Solomon Hill

Depuis le début de la saison, les Hawks ont bien du mal à être au complet, et la franchise a vu ses trois principales recrues (Rondo, Gallinari et Bogdanovic) passer par l’infirmerie. C’est peut-être pour cette raison que les dirigeants ont décidé de garantir le contrat de Solomon Hill avec plus d’un mois d’avance.

Initialement, Atlanta avait jusqu’au 27 février pour lui garantir sa saison à 2.2 millions de dollars, mais ils l’ont fait dès jeudi, et Hill va continuer d’apporter de la défense et du shoot extérieur en sortie de banc.