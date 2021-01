Cody Zeller déjà de retour pour les Hornets

On annonçait quatre à six semaines d’absence à Cody Zeller après sa fracture de la main lors du premier match de la saison. Le pivot est allé chercher le bas de la fourchette puisqu’il s’est déjà entraîné normalement et qu’il devrait être en tenue ce soir pour affronter les Bulls, sans restriction au niveau de son temps de jeu.

Un renfort qui n’est pas de trop pour Charlotte : le club reste sur trois revers de suite et pointe à la 26e place au nombre de rebonds laissés à l’adversaire. Reste à savoir si James Borrego va lui rendre son rôle de titulaire ou s’il va laisser Bismack Biyombo à cette place qu’il occupe plutôt bien (7.6 points, 7.3 rebonds et 1.4 contre en 27 minutes).