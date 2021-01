Decathlon : à fond la NBA !

Très connu en France, Decathlon est aussi présent en Afrique, en Asie, dans le reste de l’Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine, et la NBA va lancer des produits sous licence dans plus de 1 200 magasins de l’enseigne.

Ce partenariat comprendra une gamme dédiée de sous-vêtements thermiques, d’accessoires et de chaussures aux couleurs de la NBA et des franchises NBA conçus par Decathlon et vendus sous leur marque de basket « TARMAK« . La collection sera vendue en exclusivité dans les magasins et en ligne sur Decathlon.com, et selon nos informations, il s’agira de l’Elevate 900 déclinée aux couleurs de neuf franchises.

Les produits seront en pré-commande à partir de mars 2021 avant le lancement en magasin en avril 2021.

