Nick Nurse réduit sa rotation pour mettre en place son socle défensif

Avec trois victoires de suite, Toronto a retrouvé des couleurs. On peut même pousser ce renouveau aux cinq dernières parties puisque les Raptors n’avaient perdu que d’un point contre Golden State puis Portland, avant ça.

S’ils ont profité d’un double affrontement contre les Hornets pour se relancer, Nick Nurse semble avoir trouvé une formule qui marche. Il a réduit sa rotation à huit voire neuf joueurs : le cinq majeur (Kyle Lowry, Fred VanVleet, Pascal Siakam, OG Anunoby, Aron Baynes) et quatre remplaçants (Norman Powell, Chris Boucher, Stanley Johnson, Yuta Watanabe).

« On a tenté des choses, avec des expérimentations », rappelle le coach à Sports Net. « C’est peut-être un peu fort comme mot mais on essaie plusieurs schémas, plusieurs matchups et puis, à un moment, on trouve le bon groupe ou le bon joueur pour ça. Au début de saison, on a livré des matches où on défendait très mal. On a donc essayé autre chose et on se rapproche de plus en plus de là où on veut être. »



« On a eu une période compliquée mais on a tenu bon »

Avec une moyenne de 105.4 points encaissés sur 100 possessions lors des trois dernières rencontres, Toronto a effectivement réussi à monter d’un cran en défense. Grâce à ce groupe de neuf éléments donc.

« On veut toujours être agressif », poursuit Nick Nurse. « On a de la polyvalence. On joue petit, mais on a de la puissance dans les ailes grâce à Stanley Johnson, OG Anunoby et Pascal Siakam, ou encore Chris Boucher. Yuta Watanabe apporte de la taille aussi. Donc on a cinq joueurs qui peuvent évoluer sur trois postes. »

Les champions 2019 jouent donc petit, en limitant le temps de jeu de leurs pivots, coupant carrément Alex Len et limitant le temps de jeu d’Aron Baynes. « On espère qu’il aura ses 15 ou 18 minutes par match », concède son coach. « Et ainsi, on devrait pouvoir gérer plusieurs situations. »

Le programme à venir va être idéal pour tester ce nouvel équilibre défensif : un double affrontement contre Miami, puis deux rencontres contre Indiana avant un gros duel contre les Bucks.

« Il y a encore beaucoup de matches à jouer », conclut un Nick Nurse qui se veut rassurant. « Après, on ne peut pas jeter par la fenêtre notre bilan (5 victoires – 8 défaites) parce qu’on est jugé dessus et qu’il va décider de notre qualification ou non en playoffs. Mais l’équipe continue d’apprendre, et vite en plus. Il y aura des hauts et des bas. On a eu une période compliquée mais on a tenu bon. L’état d’esprit est positif. »