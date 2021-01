[Programme du MLK Day] Un marathon de rencontres qui débute à 18h00

Les joueurs voulaient redémarrer la saison ce 18 janvier. Finalement, ils sont sur le pont depuis quasiment un mois, et les voilà donc présents pour le marathon traditionnel du « Martin Luther King Day ».

Même si la rencontre Wizards – Cavaliers a été reportée, et que d’autres matchs pourraient l’être un peu plus tard (Grizzlies – Suns ?), il reste encore beaucoup de matchs à suivre, à commencer par ce Knicks – Magic qui ouvre le bal, dès 18h00. En « prime time », on retrouvera les Hawks face aux Wolves (20h30), le Heat face aux Pistons (21h00) et les Blazers face aux Spurs (21h00). Toutes les rencontres sont sur les antennes de beIN Sports.

Les chocs auront lieu dans la nuit, avec ce Nets – Bucks à 01h30, le Raptors – Mavericks au même horaire ou encore le Lakers – Warriors prévu à 04h00, en guise de dessert.

