La NBA et le syndicat des joueurs discutent de la création d’une place en plus dans les effectifs

Actuellement, il y a 15 places dans les effectifs des franchises NBA, avec la possibilité d’accueillir deux « two-way contracts » en plus, ces deux joueurs pouvant disputer jusqu’à 50 des 72 matchs de la saison.

Mais on a bien vu que ces « rosters » à 17 joueurs ne sont pas forcément suffisants pour présenter le minimum de 8 basketteurs nécessaires lorsqu’un joueur est contaminé par le Covid-19 et que la NBA isole les cas contacts. C’est pour ça qu’ESPN et The Athletic expliquent que la NBA et le syndicat des joueurs discutent actuellement de l’addition d’un troisième « two-way contract » dans les effectifs cette saison, pour offrir 18 joueurs aux équipes.

Rien n’est encore acté mais ce serait en bonne voie. Pour rappel, il faut être arrivé en NBA depuis moins de trois ans pour pouvoir s’engager avec un « two-way contract » dans une franchise.