Retour différé pour Kemba Walker

Au lendemain de la victoire des Celtics contre les Wizards, la semaine passée, Brad Stevens avait annoncé une excellente nouvelle pour Boston : libéré de ses douleurs au genou gauche, Kemba Walker allait retrouver le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers.

Le timing est cruel pour les C’s puisque depuis cet instant, la franchise est touchée par le Covid-19 : elle ne s’entraîne plus et ses trois derniers matches, contre Miami, Chicago et Orlando, ont été reportés. En attendant d’en savoir plus pour ce vendredi soir, toujours face au Magic, même si l’optimisme règne chez Danny Ainge.

Le retour de Kemba Walker est donc différé. Comme il n’a pas pu évoluer avec ses coéquipiers et que les séances sont limitées, il doit encore patienter et continuer son travail de renforcement pour son genou.

« Le défi avec Kemba, c’est qu’il travaille de son côté, mais avec l’incapacité pour l’équipe de s’entraîner ou de pouvoir faire autre chose que du un-contre-zéro, c’est dur pour lui de répéter les efforts et de réellement jouer, ce qui est nécessaire pour revenir », détaille Danny Ainge. « Il progresse bien, il a bossé très dur. »

Boston restait sur quatre victoires de suite et présente le meilleur bilan de la conférence Est (sept victoires en dix matches), qui est aussi le second de la ligue derrière les Lakers.

Le défi est double pour les hommes de Brad Stevens : que cette dynamique positive ne soit pas brisée par cette coupure de plusieurs jours, puis que le All-Star revienne enfin en forme sur le long terme.

« Je me sens bien en ce moment », assure l’ancien des Hornets dans les colonnes de Mass Live. « Je me sens bien mieux qu’avant d’entrer dans la bulle l’été dernier. Là, j’ai pu prendre mon temps. J’espère revenir et apporter mon leadership, mon énergie. Je suis impatient. »