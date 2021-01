En « back-to-back », Kevin Durant a rassuré physiquement

Si le derby new-yorkais de la nuit dernière restera comme la première rencontre disputée (et remportée) par les Nets à la suite du transfert de James Harden, il restera également comme le premier « back-to-back » auquel a pris part Kevin Durant, depuis sa rupture du tendon d’Achille contractée en juin 2019.

Auteur d’un match à 26 points et 6 passes contre les Knicks, au lendemain de son match à 34 points, 9 rebonds et 13 passes contre les Nuggets, le MVP 2014 n’a une nouvelle fois pas déçu, rassurant particulièrement ses dirigeants sur son état physique, de par sa capacité à enchaîner deux rencontres en deux jours.

« Je voulais voir comment mon corps réagissait [hier] matin, après le match [face aux Nuggets] », avouait Kevin Durant au New York Post. « J’ai simplement écouté mon corps avant puis pendant la rencontre et je me suis bien senti. Donc j’espère pouvoir capitaliser là-dessus et continuer à me renforcer tout au long de la saison, pour me réhabituer au jeu, au calendrier, aux déplacements et au reste. C’était une bonne première étape. »

La prudence est de mise du côté de Brooklyn

Coach de Brooklyn, Steve Nash était lui aussi ravi de la performance de « KD ». Et il continue de se montrer prudent vis-à-vis de la gestion future de sa superstar, éloignée des parquets pendant plus d’un an.

« J’ai eu la sensation qu’il allait bien. C’est un nouveau point de repère pour lui, qui renforce sa confiance et ce processus de réadaptation aux exigences du jeu. Je n’insisterais jamais assez sur le fait que jouer cinq matchs en sept jours, ou plus globalement quatre fois par semaine, est quelque chose avec lequel il faut être très prudent, surtout avec Kevin Durant, qui revient d’une blessure menaçant la suite de sa carrière. »

Sur le plan comptable, les Nets sont repassés au-dessus de la barre des 50% de victoires, après avoir connu quatre défaites en cinq confrontations entre fin 2020 et début 2021. Kevin Durant se dit logiquement satisfait de ce succès, d’autant plus qu’il intervient dans une affiche particulière.

« C’est une bonne victoire », juge le joueur de 32 ans, toujours au New York Post. « Nous voulions bien finir la deuxième manche de ce « back-to-back », surtout contre l’équipe qui se situe de l’autre côté du pont [le Brooklyn Bridge, ndlr], au Garden, dans la Mecque du basket. Les fans ont évidemment manqué. Mais nous sommes conscients de ce que signifie cette rivalité et nous savons l’intensité avec laquelle évolue cette équipe. Donc nous voulions vraiment gagner ce match et tout le monde a joué en conséquence. »