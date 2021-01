Nickeil Alexander-Walker sort le meilleur match de sa jeune carrière, en toute humilité

Pour sa deuxième titularisation en carrière, la première cette saison, Nickeil Alexander-Walker a saisi la balle au bond, avec ses 37 points et 8 rebonds (le tout à 15/23 aux tirs dont 5/8 à 3-points), deux records personnels…

Sans Eric Bledsoe ni Lonzo Ball à l’arrière, mais aussi Zion Williamson, le jeune meneur canadien a été fantastique pour des Pelicans. Il a même rivalisé, un temps en dernier quart, avec les deux superstars des Clippers, scorant 9 points d’affilée, après avoir inscrit 15 points dans le seul troisième quart.

« Walker les a vraiment gardés dans le match », concédait Tyronn Lue après le duel. « Il a marqué à 3-points, aux layups et avec des tirs à mi-distance. Il a plus ou moins réussi tout ce qu’il voulait. »

Dans le style familial des Alexander, comme son cousin Shai Gilgeous-Alexander du Thunder, NAW a réussi à trouver brèche après brèche dans la défense californienne, pour aller au layup ou s’arrêter quand il faut pour éviter le contre d’un tir en cloche. Et ce, sans accélération brutale ou démonstration athlétique invraisemblable.

À l’inverse, Nickeil Alexander-Walker a joué à son rythme, en faux-lent mais en vrai scoreur vétéran.

« C’est tout le travail effectué durant les étés. Mais aussi le fait que mes coéquipiers croient en moi et que le jeu commence simplement à se ralentir pour moi », a confié NAW après le match. « Casey Hill et Beno [Udrih, deux assistants coachs des Pels] m’ont beaucoup parlé de mon rythme en sortie de pick & roll, de changer de rythme, de ralentir le jeu et de lire les intérieurs, de voir les lectures. En début de match, j’ai laissé le jeu venir à moi. Au fur et à mesure du match, j’ai pour ainsi dire surfé sur le flot du match en trouvant des moyens de m’imposer. »

« J’ai essayé de jouer sur mes points forts »

Sans peur face à Kawhi Leonard, face auquel il a notamment rentré un 3-points en stepback, Nickeil Alexander-Walker était tout simplement dans un grand soir, profitant à plein de son opportunité. L’ancien de Virginia Tech avouait après-coup qu’il n’avait plus autant scoré depuis un bail…

« C’était au lycée. Mon record de points marqués est à 50. C’était comme [hier] soir, un de ces matchs où tout se passe bien. C’est très plaisant et c’est grâce à mes coéquipiers, tous les gens autour de moi qui m’ont aidé. »

Humble, le jeune meneur canadien a déployé une panoplie complète en attaque, allant également défier Serge Ibaka et Ivica Zubac dans la peinture. Après une saison rookie discrète à 6 points de moyenne, il passe clairement la seconde pour sa deuxième campagne pro, à plus de 11 points et un bien meilleur pourcentage aux tirs (de 36 à 46%).

« Tu joues plus relâché quand tu sais que tu ne vas pas sortir. Mais en même temps, je ne ressens pas de pression particulière quand je sors du banc non plus », tempère Nickeil Alexander-Walker. « S’il y avait de la pression, c’était de ma part. Je voulais simplement être moi-même et jouer mon jeu. J’ai essayé de jouer sur mes points forts. Être titulaire m’a permis de trouver mon rythme plus tôt dans le match mais je ne me mets pas de pression supplémentaire et j’en n’accepte aucune de la part des autres. »

Quand bien même Lonzo Ball et Eric Bledsoe retrouveront leurs places de titulaires, cette injection massive de confiance ne pourra pas faire de mal à Nickeil Alexander-Walker, ni au banc des Pelicans, bonnet d’âne de la ligue.