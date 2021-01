Les Hornets fiers de leurs progrès défensifs

Il faut remonter à la saison 2015/16 pour retrouver la trace d’une participation des Hornets en playoffs. Cette année-là, la formation alors dirigée par Steve Clifford affichait la 9e meilleure défense de la ligue (101.8 points encaissés sur 100 possessions), puis s’est progressivement éloignée de ces standards les deux années suivantes.

Au cours de cette saison 2020/21 à la préparation écourtée, James Borrego a donc mis l’accent sur la défense, s’assurant que les principes fondamentaux, collectifs et individuels, étaient bien assimilés.

Faire son trou dans le Top 10… et y rester

Après onze matchs, l’ancien assistant de Gregg Popovich peut non seulement se satisfaire du bilan brut de son équipe (6v-5d) mais son plus grand bonheur est de voir le visage défensif affiché par son groupe depuis le départ.

« C’est vraiment ce sur quoi on s’est engagés, alors je ne savais pas à quelle vitesse on allait progresser », déclare-t-il alors que Charlotte a fait son retour dans le Top 10 des meilleures défenses. « Je pense qu’ils ont progressé et qu’ils en sont fiers. On travaille pas mal dessus, donc je félicite les gars. Je suis un peu surpris de la rapidité avec laquelle ils ont compris les systèmes. Ils savent que pour qu’on soit une bonne équipe et une équipe de haut niveau dans la conférence Est, on doit défendre. On a fait notre entrée dans le Top 10 défensif et on veut y rester ».

Sur les huit derniers matchs de la fin de saison dernière (arrêtée en mars pour les Hornets), Charlotte avait déjà montré des progrès significatifs. Il restait à effectuer quelques retouches, ce que la franchise de Caroline du Nord a fait en recrutant des joueurs comme LaMelo Ball et Gordon Hayward.

« On avait besoin de plus de longueur, plus de polyvalence, un groupe au visage plus défensif, et c’est ce sur quoi on s’est concentrés pendant l’intersaison. La taille et le QI basket de Gordon Hayward nous aident. LaMelo Ball apporte aussi sa taille. Mais je pense qu’une grande partie de notre succès en défense sur ce début de saison est dû à la graine que nous avons semée l’année dernière, sur le dernier mois de la saison », poursuit James Borego.

Les scoreurs adverses s’y cassent les dents

Charlotte a également fait un énorme bond au niveau des interceptions, passant du 26e rang au Top 4 depuis la reprise avec 9.4 ballons volés en moyenne par match. Le nombre de scoreurs patentés qui se sont cassés les dents sur la défense des Hornets commence également à avoir fière allure, entre Luka Doncic (12 points, son plus faible total cette saison), Trae Young (limité à 11 points en moyenne sur ses deux matchs à 0/8 à 3-points), Brandon Ingram (17 points à 3/11) ou encore Julius Randle (11 points à 2/9).

Des progrès qui témoignent de l’état d’esprit de tout un groupe.

« Il s’agit d’être capable de faire confiance à votre coéquipier à côté de vous, de savoir que vous allez faire votre travail et que votre coéquipier va vous couvrir. On a encore beaucoup à apprendre, mais on s’améliore par rapport à ce qu’on a fait l’année dernière. On a obtenu l’engagement de tout le monde. Je pense que c’est la chose la plus importante », a souligné Bismack Biyombo, précieux au poste 5 en l’absence de Cody Zeller.