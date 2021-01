Covid-19 : le match Suns – Hawks également reporté

La NBA avait prévu 10 matchs la nuit prochaine, mais avec les cas de Covid-19 et les quarantaines qui se multiplient, les rencontres Wizards – Jazz et Celtics – Magic avaient déjà été reportées, fautes de joueurs disponibles.

Mais ESPN annonce qu’une troisième rencontre est repoussée, et il s’agit du duel entre les Suns et les Hawks.

Phoenix a ainsi joué face à Washington lundi, et plusieurs joueurs des Wizards ont depuis été testés positifs au Covid-19. Des joueurs de l’Arizona seront donc sans doute isolés, et la NBA préfère ne pas prendre de risque et tenter de briser une éventuelle chaîne de contamination.