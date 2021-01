Richaun Holmes, le baromètre des Kings

Absent dimanche lors de la large défaite face à Portland, Richaun Holmes a marqué les esprits pour son retour face à Indiana, avec un gros double-double à 16 points, 10 rebonds mais aussi 6 contres, un record en carrière.

Débarqué chez les Kings sur la pointe des pieds il y a un an, il s’est peu à peu imposé comme le pivot titulaire grâce à son énergie et son intensité de tous les instants.

« Tout son jeu est de l’énergie en barres »

« Ces deux derniers matchs, nous n’étions pas nous-mêmes et [hier] soir, on a joué comme on est censé le faire », affirme Richaun Holmes dans The Athletic. « C’est comme ça qu’on joue. C’est comme ça qu’on pense pouvoir jouer chaque soir et ça doit devenir notre standard. Ça doit être de cette manière qu’on joue les 48 minutes, ça doit devenir notre identité. »

A l’image de ses 6 contres, dont un décisif face à Domantas Sabonis – qu’il aura fallu revoir au ralenti pour le décréter légal -, Richaun Holmes a été fondamental pour arracher la victoire contre Indiana. La réussite était pour le coup de son côté avec un 3-points, très loin, sur le buzzer des 24 secondes plus tôt dans le match…

« C’était super de voir notre esprit de compétition sur ce match », entonne Luke Walton. « Je pense que tout est parti, d’une part du retour de Richaun Holmes qui est un élément majeur de ce qu’on fait, et d’autre part de réussir à enchaîner 48 minutes de vrai bon basket de haut niveau, que l’adversaire soit dans un temps fort ou pas. Notre esprit de compétition était là où il devrait être. »

Col bleu par excellence, Richaun Holmes en est à sa sixième campagne en NBA et il n’a jamais été aussi productif, avec 13 points, près de 8 rebonds, 2 passes et plus d’un contre par match. Sans lui, Sacramento manque de mordant et se fait souvent bouger. Avec lui, il n’en est pas question !

« Il est excellent parce que tout son jeu est de l’énergie en barres. Il a connu beaucoup d’équipes dans cette ligue et il apprécie vraiment de pouvoir faire partie intégrante de ce groupe. Il a gagné la confiance du coaching staff et de ses coéquipiers. Si vous regardez nos fins de matchs serrées, même la saison passée quand il n’était à l’origine que notre troisième pivot, il faisait les bonnes actions. Il sort des actions qui aident à gagner, il travaille extrêmement dur et ne se plaint jamais. Il est tout simplement prêt à faire le sale boulot qu’il faut faire pour gagner en NBA. »

« Les victoires comme ça ne viennent pas d’un seul joueur »

Ayant réussi à développer un petit tir très fiable à une main près du cercle, Richaun Holmes incarne cette « identité » que cherchent encore les jeunes Kings. À l’instar de son T-Shirt arborant un logo des Kings modifié, « Sacramento Underrated », le rookie Tyrese Haliburton veut tirer des leçons de l’attitude irréprochable de son aîné.

« Je pense que l’une des choses principales qu’on peut contrôler d’un soir à l’autre, c’est notre attitude et notre énergie. On a la capacité de contrôler ça et je pense qu’on a fait du bon travail pour le faire. »

Après 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs, les Kings ont retrouvé le chemin de la victoire. Un bon premier pas qu’il faudra confirmer dès le match prochain, une revanche face aux Blazers de nouveau à Sacramento.

« Ces deux derniers matchs, on était vraiment horribles en défense », conclut De’Aaron Fox. « Les victoires comme ça ne viennent pas d’un seul joueur. Elles arrivent quand tout le monde fait ce qu’il doit faire et qu’on agit en équipe. » Espérons donc que la jeune troupe californienne aura retenu la leçon…