Après cinq mois au chômage technique, Yogi Ferrell n’a plus rien à perdre

Il figurait parmi une liste de meneurs d’expérience, encore sur le carreau, avec Jeremy Lin, Frank Mason, Emmanuel Mudiay ou encore Shabazz Napier. Mais c’est bien Yogi Ferrell que les Cavs ont choisi de signer en lieu et place du blessé Dante Exum.

Après avoir rencontré le staff du Canton Charge, la franchise G-League affiliée aux Cavs, en fin de semaine dernière afin de se familiariser avec le système de jeu de sa nouvelle équipe, Yogi Ferrell a été lancé au feu hier soir, dans la défaite face à Memphis. N’ayant plus joué le moindre match NBA depuis le 13 août dernier (avec les Kings), il a eu les frissons, comme au premier jour, lorsqu’il a pu rentrer en jeu en milieu de premier quart-temps.

« Je suis vraiment reconnaissant d’être de retour », affirme-t-il sur Cleveland.com. « J’étais prêt. Ils ont eu beaucoup de blessés et ils ont fait appel à moi. Je voulais simplement apporter de l’énergie à l’équipe et apporter ma mentalité de gagneur. J’aime jouer dur en défense et faire des interceptions, courir et faire tout ce que je peux pour influencer le jeu positivement. Tout est arrivé très vite mais je remercie les gars de m’avoir bien accueilli. »

Avec Darius Garland (épaule droite) et Collin Sexton (cheville gauche) tous deux encore « out », Yogi Ferrell a rapidement été porté secours à Damyean Dotson, un arrière reconverti meneur par nécessité. L’ancien des Mavs a semblé au point avec 9 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 1 passe, même s’il reconnaît qu’il fera certainement mieux au fur et à mesure qu’il apprend à jouer avec ses nouveaux partenaires.

« J’aborde cette opportunité comme si je n’avais plus rien à perdre »

« Tout s’est passé très vite. Le coach m’a simplement dit qu’ils jouaient d’une certaine façon en ce moment, comme ils ont beaucoup de joueurs blessés. Mais il m’a dit qu’avec moi, il pensait qu’on pouvait à nouveau jouer plus vite et pousser la balle en transition. Il ne veut pas forcément mettre en place beaucoup de systèmes mais plutôt des drive and kick. C’est ce que je vais faire. »

Sans trop de précisions, JB Bickerstaff a simplifié la tâche de son nouveau meneur, le seul en état de jouer. « C’est un pro », commente le coach. « C’est un meneur NBA qui peut jouer les pick & roll et peut diriger une attaque. Il peut aussi rentrer ses tirs. Il se bat en défense. En somme, je dirais qu’il a été bon pour nous. »

Il ne fait nul doute que cette opportunité chez des Cavs très amoindris est énorme pour Yogi Ferrell qui va avoir beaucoup de responsabilités. Déjà avec Dallas en 2017, il avait su saisir la balle au bond en provenance de G-League, avec un match à 32 points (son record en carrière) dès sa 3e sortie avec les Mavs…

« J’aborde cette opportunité comme si je n’avais plus rien à perdre. Je veux simplement jouer et tout donner, pour ne pas avoir de regret en fin de compte. »