Yogi Ferrell pige aux Cavaliers

On en parle peu parce que l’équipe est toujours à l’équilibre (5-5) mais l’infirmerie de Cleveland déborde, avec notamment les indisponibilités de Collin Sexton, Darius Garland ou encore Dante Exum sur les lignes arrières, et la franchise a donc décidé de recruter un meneur supplémentaire. Il s’agit de Yogi Ferrell, qui avait failli rejoindre le FC Barcelone puis le Jazz cet automne, et qui s’est engagé pour un contrat de 10 jours dans l’Ohio.

Comme la franchise a de nombreux blessés longue durée, la NBA l’a autorisé à recruter un joueur de plus, et Yogi Ferrell a près de 250 rencontres NBA aux compteur, dont plus de 50 comme titulaire.

Non drafté en 2016, il avait réussi à se glisser dans le deuxième meilleur cinq rookie en 2017 avec Dallas.