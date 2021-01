[Programme du soir] Le retour de Kristaps Porzingis repoussé

À la place, beIN Sports 1 va diffuser la rencontre entre les Hawks et les Sixers, à partir de 01h30. Le match prévu entre le Magic et les Bucks, à partir de 01h00, est toujours programmé, sur beIN Sports Max 4.

Au même horaire, il y aura un duel entre deux bonnes surprises de ce début de saison, les Hornets et les Knicks.

À 04h00, les Blazers ont eux l’occasion de poursuivre leur remontée dans la conférence Ouest, face à des Raptors qui montrent de meilleures choses ces derniers temps, mais qui n’engrangent toujours pas de victoires.

