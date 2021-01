Quand Steve Kerr a mis Drake à l’amende

L’entraineur des Warriors n’a rien de mal à dire sur les Canadiens. Malgré la défaite des Warriors face aux Raptors lors des Finals 2019, Steve Kerr est ravi d’en compter deux dans son effectif, Andrew Wiggins et Mychal Mulder.

Et si Steve Kerr ne connaissait pas le surnom « Maple Jordan », donné à Andre Wiggins quand il était un lycéen promis à un avenir radieux, il a partagé un compliment pour ses voisins du Nord en parlant de Mychal Mulder.

« Il continue une série personnelle » dit-il. « Dans ma vie, je n’ai jamais rencontré un Canadien que je n’ai pas apprécié. C’est un joli bonus. »

Les médias de Toronto ont profité de cette occasion pour lui demander s’il avait une anecdote avec Drake. Steve Kerr n’a alors pas pu se retenir de lancer une petite boutade. « Vous venez de me rappeler que je connais en fait un Canadien que je n’aime pas, » s’amuse-t-il, précisant bien qu’il plaisantait.

L’histoire ne s’arrête toutefois pas là. Toujours bon client avec la presse, le technicien se souvient alors d’une anecdote insolite liant Drake, Stephen Curry et Draymond Green.

« Après un match contre Toronto, nous étions dans l’avion pour partir quand on s’est rendu compte que Steph et Draymond n’étaient pas là. Eric Housen, notre intendant, appelle Steph et il lui dit : ‘Je suis désolé, je suis avec Drake et Draymond, nous sommes toujours à la salle, désolé, on va être en retard’, » raconte Steve Kerr. « À cette époque nous avions une règle, chaque joueur pouvait inviter un ami dans notre avion deux fois par saison. Sans que je le sache, Steph avait décidé d’utiliser une de ses invitations pour Drake ! Donc lors de cette nuit, Drake est venu dans l’avion avec Draymond et Steph… Et je leur ai mis une amende à tous les trois parce qu’ils étaient en retard, et Drake a donc dû payer son amende de 500 dollars. C’est une histoire vraie, vous pouvez lui demander. »